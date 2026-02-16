Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι «έχουμε παρέλαση βαρομετρικών συστημάτων», που αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε περιοχές με κορεσμένο έδαφος. Σύμφωνα με όσα είπε στο eleftherostypos.gr, χρειάζεται προσοχή στα δυτικά τμήματα από τη νέα 24ωερη κακοκαιρία, δηλαδή στο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και τα νότια τμήματα της, στη δυτική Στερεά, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Παράλληλα υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων για τις δυτικές περιοχές της χώρας λόγω των νέων βροχοπτώσεων και των εδαφικών συνθηκών που δημιούργησαν οι βροχές των προηγούμενων πολλών ημερών.

Την Τετάρτη (18/2), αναμένεται βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται νέα κακοκαιρία.

Σε «Red Code» αύριο τέσσερις Περιφέρειες – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Τρίτη (17/2) την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έθεσε τις παραπάνω περιφέρειες σε κατάσταση κινητοποίησης, «Red Code».





Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε, νωρίτερα σήμερα από την ΕΜΥ. Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Λέσβου – Χίου ενώ νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η ΕΜΥ, αύριο θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο,

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) αύριο μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (18/2) βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο αύριο από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης δυτικοί 9 μποφόρ.

Πρέβεζα: Κατολισθήσεις και καταστροφές οικισμών

Η Πρέβεζα και οι γύρω περιοχές επλήγησαν χθες από συνεχείς κατολισθήσεις, που έχουν αποκόψει πολλές οδικές αρτηρίες και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς και υποδομές. Στην Μυρσίνη, μια τεράστια κατολίσθηση έκλεισε την είσοδο του χωριού, ενώ εξοχική κατοικία παρασύρθηκε από τα βράχια και άνοιξε στα δύο. Στην περιοχή της Πάργας, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, ενώ η Αγιά και η Ανθούσα αντιμετώπισαν αντίστοιχα προβλήματα.

Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, ην κυκλοφορία διακόπηκε ή διεξάγεται με δυσκολία σε πολλά σημεία λόγω της κατάρρευσης τμημάτων του οδοστρώματος.

Κατάκολο: Επιχείρηση στερέωσης βράχου – Κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές

Στο Κατάκολο, ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών πραγματοποίησε χθες επιχείρηση στερέωσης βράχου που αποκολλήθηκε από το βουνό και κινδυνεύει να καταπλακώσει κατοικημένες περιοχές. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς αναμένονται νέες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης προβλέπει την ελεγχόμενη ανατίναξη του βράχου για να αποφευχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος.

Θυελλώδεις άνεμοι και καταστροφές σε Χίο, Λέσβο και Κέρκυρα

Στη Χίο, η θάλασσα κάλυψε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος στην ανατολική πλευρά του νησιού λόγω θυελλωδών νοτιάδων. Στη Λέσβο, συνεχείς κατολισθήσεις και προβλήματα ηλεκτροδότησης επιβαρύνουν την κατάσταση.

Στην Κέρκυρα, ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα υπέστη σοβαρές καταστροφές, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλες αποκαταστάσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του Δήμου.

Προβλήματα στους δρόμους σε Λήμνο, Ρόδο και Αλεξανδρούπολη

Στη Λήμνο, η παραλιακή οδός Αγίου Ιωάννη Κάσπακα έχει κλείσει λόγω υποχώρησης του οδοστρώματος και έντονου κυματισμού.

Στη Ρόδο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, χωρίς ωστόσο να απειλούν την ασφάλεια των πολιτών. Στην Αλεξανδρούπολη, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με κλειστές παραλιακές λεωφόρους και φερτά υλικά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Επιπλέον συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr