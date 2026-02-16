Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και του ασημένιου στο Μουντομπάσκετ του 2006 με την εθνική ανδρών είχε ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στις μικρές εθνικές ομάδες (κάτω των 18 ετών), αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τον Νοέμβριο του 2022 έως σήμερα.
Η απόφαση του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ έρχεται μία ημέρα πριν από την έναρξη του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο και κλείνει την παρουσία του στη διοικητική δομή της Ομοσπονδίας έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια.
