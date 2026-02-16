Η περίπτωση της Χίλαρι Κλίντον, της πρώην υπεξ των ΗΠΑ, επικεντρώθηκε στο να παροτρύνει την Ευρώπη ότι το κύριο όπλο του Τραμπ – απρόβλεπτη συμπεριφορά – μπορεί να εξουδετερωθεί με συνεπή αντίδραση. Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, είπε ότι η αντίσταση «λειτούργησε ενώ .υπήρχε μια καλοδομημένη αντιπολίτευση.

Ο Γκάβιν Νιούσομ, Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «διπλασιάζει την ηλίθια δράση. Ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ δεν υπήρξε πιο καταστροφικός πρόεδρος από τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον 19ο αιώνα. Είναι μια θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα».

Ένιωσα μεγαλύτερη ενθάρρυνση από την αντίδραση της Ευρώπης. «Το ένα πράγμα που έκανε ο Τραμπ και το εκτιμώ βαθιά, και το έκανε σχεδόν μόνος του, είναι να ενώσει την Ευρώπη»

Η Ελίσα Σλότκιν, Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν, δήλωσε: «Δεν είναι κρυφό σε κανέναν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου – οι ΗΠΑ περνούν κάτι αυτή τη στιγμή. «Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν – Προειδοποίησε: «Θα πρέπει να φτάσουμε στον πάτο πριν επιστρέψουμε».

Η Τζιν Σάχιν η Δημοκρατική γερουσιαστής του Νίου Χάμσαιρ που κατέχει την ηγετική θέση στην επιτροπή εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, τόνισε ότι η ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία είναι ένα διακομματικό ζήτημα εντός της Γερουσίας, ακόμη και αν δεν είναι στον Λευκό Οίκο. Επεσήμανε ότι η Γερουσία έχει έτοιμη νομοθεσία για την επιβολή αυστηρών δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία.

Η Γκρέτσεν Γουίτμερ, κυβερνήτης του Μίσιγκαν, προειδοποίησε: «Η εμπιστοσύνη χτίζεται εδώ και γενιές και μπορεί να χαθεί γρήγορα. Τους τελευταίους 14 μήνες έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά. Αν πεις όχι στον Καναδά, λες ναι στην Κίνα».

Ένας Ρεπουμπλικάνος που παρευρέθηκε, ο γερουσιαστής Tομ Tίλις, επανέλαβε την άποψή της, προειδοποιώντας ότι οι δασμοί του νόμου περί οικονομικών θα προκαλέσουν ζημιά. Είναι εντυπωσιακό ότι αμφισβήτησε επίσης τον Λίντσει Γκράχαμ φίλο του Τραμπ από τη πολιτεία της Νότιας Καρολίνα.