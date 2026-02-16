Το Σάββατο (14/02), το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του εξέδωσαν δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι ο Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024, δολοφονήθηκε με δηλητήριο που παρασκευάστηκε από τοξίνη βατράχου, και ότι «μόνο το ρωσικό κράτος είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτό το θανατηφόρο δηλητήριο». «Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε από την αρχή», δήλωσε σύμφωνα με το BBC η Λιουντμίλα Ναβάλναγια κατά την επίσκεψή της στον τάφο του γιου της στη Μόσχα τη Δευτέρα (16/02), δύο χρόνια μετά τον θάνατό του. «Γνωρίζαμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλά στη φυλακή, αλλά δολοφονήθηκε».

Η Ρωσία έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Φυσικά, δεν δεχόμαστε τέτοιες κατηγορίες. Διαφωνούμε μαζί τους, τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες. Και, στην πραγματικότητα, τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», δήλωσε τη Δευτέρα (16/02) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Два года.

Правды мы добились и справедливости тоже однажды добьемся. pic.twitter.com/Q8epPVDFUD — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 16, 2026

Η χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια, σηματοδότησε επίσης τη δεύτερη επέτειο του θανάτου του, γράφοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έχουμε επιτύχει την αλήθεια και μια μέρα θα επιτύχουμε και τη δικαιοσύνη». Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι η ανάλυση των λαθραία μεταφερθέντων βιολογικών δειγμάτων που πραγματοποιήθηκε από εργαστήρια σε δύο χώρες έδειξε ότι ο σύζυγός της είχε «δολοφονηθεί» και προκάλεσε τα εργαστήρια να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους. Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε τις δηλώσεις της εκείνη την εποχή.

Δεκάδες Μοσχοβίτες, καθώς και αρκετοί ξένοι διπλωμάτες, επισκέφθηκαν το νεκροταφείο Μπορισόφσκογιε τη Δευτέρα (16/02), καταθέτοντας λουλούδια στον τάφο του Ναβάλνι. Ένα σημείωμα που άφησαν στον τάφο έγραφε: «Αλεξέι, σε θυμόμαστε κάθε μέρα». Ο Ναβάλνι ήταν 47 ετών όταν πέθανε στη σιβηρική αποικία ποινικών, όπου εξέτιε ποινή 19 ετών για «εξτρεμισμό».

Σφοδρός και χαρισματικός κριτικός του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, οργάνωσε εκστρατείες που ανέδειξαν τη διαφθορά σε υψηλά επίπεδα της κυβέρνησης, φέρνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους και καθιστώντας τον γνωστό στο εξωτερικό ως τον μοναδικό ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Ρωσία.

Επέζησε από μια υποψία δηλητηρίασης με το νευροτοξικό νόβιτσοκ το 2020, για την οποία έλαβε θεραπεία σε γερμανικό νοσοκομείο. Επέστρεψε στη Ρωσία τον επόμενο χρόνο, λέγοντας ότι δεν ήθελε «να εγκαταλείψει ούτε τη χώρα του ούτε τις πεποιθήσεις του». Η αστυνομία τον συνέλαβε κατά την άφιξή του. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, πέθανε στην ποινική αποικία Polar Wolf πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο.

Την εποχή εκείνη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ναβάλνι είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Αν και οι Αρχές αρχικά αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό του, τελικά θάφτηκε στη Μόσχα τον Μάρτιο του 2024. Η κηδεία του, στην οποία παρευρέθηκαν χιλιάδες πενθούντες που αψήφησαν τους φόβους για αστυνομική καταστολή, ήταν η τελευταία φορά που Ρώσοι με παρόμοιες απόψεις συγκεντρώθηκαν δημόσια.

Η καταστολή στη Ρωσία έχει ενταθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, με την κλιμάκωση να ακολουθεί την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Έχουν θεσπιστεί νέοι τιμωρητικοί νόμοι και οι εκδηλώσεις αντικυβερνητικής στάσης – είτε με τη μορφή διαδηλώσεων στους δρόμους είτε με αναρτήσεις στο διαδίκτυο – αντιμετωπίζονται συστηματικά με μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

Πολλοί συνεργάτες του Ναβάλνι έχουν φυλακιστεί ή έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία. Η χήρα του, Γιούλια, η οποία ανέλαβε τη διεύθυνση του Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι, αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο σύλληψης και ζει στο εξωτερικό μαζί με τα δύο παιδιά τους. Η ρωσική αντιπολίτευση στην εξορία είναι πολιτικά κατακερματισμένη και δυσκολεύεται να παρουσιάσει ένα ενωμένο μέτωπο, με διαφορετικές φατρίες να διαφωνούν δημοσίως.