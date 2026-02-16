«Η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, αλλά κυρίως από την ποιότητα του συντονισμού και την αξιοπιστία της πληροφορίας» επεσήμανε αρχικά.

Ο κ. Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κρίση, που εκδηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην περιοχή Σαντορίνης-Αμοργού, ως «μία από τις πιο σύνθετες φυσικές προκλήσεις των τελευταίων ετών», επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ένα φαινόμενο με έντονη επιστημονική διάσταση, αβεβαιότητες και διαδοχικές εξελίξεις, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιωτικού συμπλέγματος. Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή η διαχείριση της κατάστασης στηρίχθηκε σε δύο σταθερές αρχές: στον απόλυτο σεβασμό της επιστημονικής γνώσης και στην απόλυτη προτεραιότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Αναφερόμενος στη θεσμική ανταπόκριση, υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών αξιολόγησης και συντονισμού, με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τη Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου και τη Μόνιμη Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου να λειτουργούν από την πρώτη στιγμή ως ο πυρήνας επιστημονικής τεκμηρίωσης. «Από την 1η Φεβρουαρίου 2025 ενεργοποιήθηκε συνεχής κύκλος αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων, με προληπτικά μέτρα όπως η προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και οι ρυθμίσεις πρόσβασης σε σημεία αυξημένου κινδύνου» σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, όπως είπε, ενισχύθηκε ουσιαστικά η επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής, με την εγκατάσταση πρόσθετων σεισμογράφων σε Σαντορίνη, Ανάφη, Ίο, Αμοργό και Φολέγανδρο, ώστε να διασφαλιστεί πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα της εξέλιξης των φαινομένων. Όπως σημείωσε, η χώρα συνεργάστηκε στενά με διεθνείς επιστημονικούς φορείς, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνογνωσία τους στην ανάλυση δεδομένων, ενώ διατέθηκαν σημαντικοί πόροι για την ενίσχυση του εξοπλισμού και τη διαρκή λειτουργία των δικτύων παρακολούθησης.

«Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχείριση της κρίσης»

Έναν χρόνο μετά, όπως υπογράμμισε, «η εμπειρία της Σαντορίνης κατέδειξε ότι η ποιότητα του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχούς διαχείρισης».

Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εξέλιξη της Πολιτικής Προστασίας «από μηχανισμό αντίδρασης σε σύστημα που εντάσσει στο δόγμα του την πρόληψη, τη συνεχή παρακολούθηση των φαινομένων και την αποτίμηση μετά από κάθε κρίση». Όπως τόνισε, στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, εντάσσονται τα Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα Διαχείρισης Κινδύνων, τα οποία ,όπως είπε, θα λειτουργούν ως μόνιμοι κόμβοι παρακολούθησης, ανάλυσης και συντονισμού, διασυνδεδεμένοι με το κεντρικό κράτος, τα εθνικά επιχειρησιακά κέντρα και τα επιστημονικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή δεδομένων και κοινή επιχειρησιακή εικόνα.

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε τους επιστήμονες, τα στελέχη του ΟΑΣΠ, το Πυροσβεστικό Σώμα, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η πειθαρχία στις επιστημονικές εισηγήσεις, ο συντονισμός και η θεσμική ωριμότητα «συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχείριση της κρίσης».