Ο κ. Γεωργιάδης, όπως είχε προαναγγείλει, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων και της πρώην Σχολής Ευελπίδων και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. «Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωσταντοπούλου κυρίως για τα όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη Βιολάντα, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ, όπως βλέπετε, καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί τη ζωή του τόπου, γι αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσους έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή μένουν στη Βουλή».