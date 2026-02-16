Πανικός σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιό Φάληρο: Έπεσε το ταβάνι στις τουαλέτες – Μαθητές νόμιζαν ότι γίνεται σεισμός [βίντεο]

Ζαχαράκη για νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Προσχηματικές οι ανακοινώσεις περί «μονομερούς» Εθνικού Διαλόγου

Συντάξεις Μαρτίου: Μόλις ανακοινώθηκαν επίσημα οι ημερομηνίες πληρωμής - Πότε θα πάτε στα ΑΤΜ

Έντονες φωνές κατά Τραμπ στο Μόναχο - Αυτά που ακούστηκαν

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι λέει ότι η ανίχνευση δηλητηρίου επιβεβαιώνει ότι ο γιος της δολοφονήθηκε

Κεφαλογιάννης: Πώς η σεισμο-ηφαιστειακή κρίση της Σαντορίνης γέννησε ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Βαρθολομιό: Σπίτια και καλλιέργειες «βούλιαξαν»

Τα σκοτεινά blues του χειμώνα

Ένταση στη δίκη Βαλυράκη: «Ο πατέρας μου έχει άνοια» – Σφοδρή σύγκρουση για την κρίσιμη κατάθεση

Λαμία: Φυλάκιση 15 μηνών σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες και είπε πως το έκανε για… «πλάκα»

Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Καισαριανή: Οι κινήσεις της Αθήνας για την απόκτηση των φωτογραφιών, η απόσυρση από το Ebay και οι πρώτες ταυτοποιήσεις

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχήματα λίγες ώρες μετά τη νίκη του Akyla με το «Ferto» στον εθνικό τελικό

Γαλλία: Συντονισμένα πυρά κατά Μελανσόν μετά τον θάνατο φοιτητή από ξυλοδαρμό

Εύκολα μεξικάνικα tacos με κοτόπουλο και αβοκάντο

Σοκ στην Τουρκία: Τρεις ανθρακωρύχοι παγιδεύτηκαν σε ορυχείο – Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός στον Βόλο: Εκκενώθηκε βιοτεχνία παρασκευής γλυκών - Ενδεχόμενη διαρροή υγραερίου

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Τι συζήτησαν

Το νέο Volkswagen T-Roc στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Το USS Abraham Lincoln εντοπίστηκε ανοιχτά του Ομάν – Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό στο Ιράν

Στον ελληνικό τελικό της Eurovision η Σοφία Αλιμπέρτη - «Συνελήφθη» σε βίντεο να ενθουσιάζεται με τον γιο της Good Job Nicky

Χανιά: Ελεύθεροι οι τρεις νεαροί για τον εμπρησμό σε επιχείρηση

Συναγερμός στις αρχές για 55χρονο που έφυγε από τη Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη και εξαφανίστηκε

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή 12 μέλη εγκληματικής οργάνωσης με λεία 410.000€ – Μαραθώνια η απολογία τους