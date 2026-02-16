Σύμφωνα με το patrisnews, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα, εισβάλλοντας σε αυλές και εσωτερικούς χώρους κατοικιών, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που βρίσκονται αποκλεισμένοι στις οικίες τους Όσο για την καταστροφή στις καλλιέργειες και τα θερμοκήπια είναι τεράστια. Ακόμα και το γεωργικό εξοπλισμό θάφτηκε κάτω από το νερό και τη λάσπη.
