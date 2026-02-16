Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από πλευράς Εισαγγελίας των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη νέα της παραγγελία επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Παραγγέλνει, επίσης, να γίνουν μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή τοξικολογικές, βιοχημικές και DNA στην Ελλάδα, και σε ασφυκτικά μικρό χρονικό διάστημα.