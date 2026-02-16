Σε συνέντευξη που έδωσε στον Κώστα Μιναρετζή, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η πρώην σύζυγος του εκλιπόντος δικηγόρου τόνισε: «Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Έχει να κάνει σε εσένα τον ίδιο, πώς αισθάνεσαι. Σαν δημοσιογράφος πρέπει να με ρωτήσεις “γιατί το λες αυτό;”.»

Η Βατίδου επέμεινε ότι η κρίση της αφορά αποκλειστικά τη δική της εμπειρία και εξήγησε πως το ζήτημα έχει άμεση σχέση με την ανατροφή των παιδιών της. «Δεν μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι αυτό το πράγμα ήταν αγάπη ενός άντρα προς τη γυναίκα του. Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε, όπως μου συμπεριφέρθηκε. Είναι λάθος εκπαίδευση για τα παιδιά μου. Αν στην κόρη μου αντίστοιχος άντρας συμπεριφερθεί στη μητέρα των παιδιών του έτσι -μιλάω μόνο για τη σχέση τη δική μου με εκείνον και τίποτα άλλο- και το ονομάσω αγάπη, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου και την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος», είπε χαρακτηριστικά. Στην ίδια συζήτηση απάντησε για δήλωση που είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες, επαναλαμβάνοντας ότι η κρίση της παραμένει αμετακίνητη.