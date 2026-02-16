Τόνισε ότι όσο μεγαλώνει «προσέχει αυτά που λέει» και υπενθύμισε επεισόδια που τον σημάδεψαν από την εφηβεία και το γυμνάσιο μέχρι την πρόσφατη ζωή του. Περιέγραψε τις δυσκολίες στην επαγγελματική αναζήτηση, την προσπάθεια να κερδίσει αναγνωρισιμότητα μέσα από τα social media και τις προσφορές για εμφανίσεις που δεν οδηγούσαν πάντα σε σταθερή δουλειά.

«Δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό, αλλά θα πω ότι ναι, θεωρώ πως μου το «χρωστούσε η ζωή». Όταν κατεβήκαμε, η Κατερίνα Βρανά, μου είπε «Μπράβο, ήσουν πολύ καλός» και της λέω: «Δεν μπορώ να πιστέψω, πώς μετά από τόσες δυσκολίες… να γίνεται κάτι τέτοιο». Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας φέρθηκε έτσι η ζωή. Μετά από τόση απόρριψη, δυσκολίες, πόρτες κλειστές…».





Αποκάλυψε μια ομοφοβική επίθεση που υπέστη, περιγράφοντας ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Αγία Σοφία, όταν βρισκόταν με φίλους του. «Είχα μια ομοφοβική επίθεση, είχαν έρθει και είχαν χωθεί να μας πιάνουν τις μπλούζες μας, ήταν πολλά άτομα. Θυμάμαι, ότι τρέχαμε να ξεφύγουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Μετά δεν μπορούσαμε να περάσουμε από αυτόν τον δρόμο. Σου μένει αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι τέτοια περιστατικά αφήνουν ίχνη στην καθημερινότητα. Περιέγραψε ακόμα στιγμές αμηχανίας και φόβου σε μέσα μεταφοράς: «Έχει τύχει και στον ηλεκτρικό να μπω μέσα και η διπλανή παρέα να χώνει και να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα και μέσα μου να φοβάμαι Λες “θα μου την πέσουν; Τι θα γίνει;”».

Για τις οικονομικές δυσκολίες, ο Akylas περιέγραψε την απόφασή του να μετακομίσει στην Αθήνα κατά την περίοδο της καραντίνας χωρίς οικονομική ασφάλεια. «Στην καραντίνα αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και να το κυνηγήσω. Δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά φίλοι που τον πρώτο καιρό με φιλοξένησαν στα σπίτια τους. Έκανα μουσική και παράλληλα δούλευα σε κουζίνες, είχα τελειώσει τη σχολή μαγειρικής», είπε, σημειώνοντας ότι ανέβαζε βίντεο στο TikTok που «πήγαινε πολύ καλά» αλλά οι επιτυχίες ήταν πενιχρές και προσωρινές.





«Κάτι ερχόταν, αλλά μετά έφευγε. Έκανα μία εμφάνιση, έλεγα κάτι θα πάει καλά, αλλά δεν με έκλειναν σε δουλειές. Δούλευα σε κουζίνες, αλλά είχα απογοητευτεί, προσπαθούσα να βγάλω τα προς το ζην. Χρωστούσα φουλ, με βοηθούσαν φίλοι», είπε και πρόσθεσε ότι τότε ήρθε «μία πρόταση να τραγουδάω σε κρουαζιερόπλοια» η οποία του έδωσε ανακούφιση και επαγγελματική διέξοδο.

Αναφορικά με τη Eurovision, δήλωσε ότι τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ για τη σκηνική παρουσία απέφυγε λεπτομερή αναφορά, λέγοντας μόνο ότι «θα προσπαθήσουμε να είναι έκπληξη» και ότι η εμφάνιση θα συνδυάσει «στοιχεία και από εκεί, στοιχεία και από εδώ», με στοιχεία προσωπικής ταυτότητας όπως τα σκουφάκια που ετοιμάζουν.