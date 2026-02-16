Σημαντική χρονιά για τα «κλειστά» ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, το 2026. Νέα προγράμματα έρχονται να επιδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες, με στόχο να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και να συγκρατηθούν οι τιμές.