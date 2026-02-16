Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με αναφορές μέσων και αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, και εκτυλίχθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Στα πλάνα διακρίνεται η Φερνάντες να τραβάει αρχικά την προσοχή του πλήθους, να στέλνει φιλιά και να κινείται στο άρμα, προτού εμφανιστεί να χάνει την ισορροπία της, να λυγίζει και τελικά να πέφτει.

Άμεσα στελέχη της διοργάνωσης πλησίασαν το σημείο, ενώ παρόντες διασώστες και ιατρικό προσωπικό παρείχαν πρώτες βοήθειες. Η διοργάνωση αναγκάστηκε να την αφαιρέσει από τα προγραμματισμένα καθήκοντα της ημέρας, ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και αξιολόγηση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο, ανάμεσά τους και αναρτήσεις που επικαλούνται το πρακτορείο Jam Press και tweets μέσων όπως το TMZ. Από τα διαθέσιμα πλάνα δεν προκύπτει σαφής ιατρική αιτία για την πτώση, ενώ δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από τον οργανισμό Miss Universe Organization ή από την ίδια την Φερνάντες για το τι προηγήθηκε.

Πηγές της διοργάνωσης ανέφεραν ότι η πρώτη εκτίμηση των διασωστών ήταν να της παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες επί τόπου και ότι στη συνέχεια κρίθηκε προτιμητέο να διακοπεί η παρουσία της για την ημέρα. Εθελοντές και διοργανωτές έσπευσαν επίσης να απομακρύνουν το κοινό από τον χώρο γύρω από το άρμα για να διευκολυνθούν οι ιατρικές ενέργειες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πρωταγωνίστριας των εκδηλώσεων.

Η Φερνάντες είχε στεφθεί Μις Υφήλιος το Νοέμβριο του 2025 και από τη νίκη της δημιουργήθηκε ευρύ κύμα συζήτησης και αντιδράσεων που συνεχίζεται έως σήμερα. Τα τέλη του περασμένου έτους σημαδεύτηκαν από έντονη κριτική προς τον διαγωνισμό, μετά την εμφάνιση σχολίων του εκτελεστικού παραγωγού που χαρακτήρισε τη Φερνάντες «χαζή», σχόλια που, όπως αναφέρθηκε, οδήγησαν σε αποχώρηση διαγωνιζομένων ως ένδειξη συμπαράστασης.

Mexico’s Fatima Bosch crowned Miss Universe winner in glittering finale of scandal-hit pageant. https://t.co/FWg6TnxZ5J — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 21, 2025

Η επικράτησή της στη σκηνή της Ταϊλάνδης περιγράφηκε από πολλά μέσα ως ανατροπή «κόντρα σε όλα τα προγνωστικά», με θαυμαστές και επικριτές να διαφωνούν έντονα για το αποτέλεσμα. Κάποιοι τηλεθεατές απαίτησαν ότι ο τίτλος θα έπρεπε να είχε δοθεί στην Ολίβια Γιασέ, Μις Ακτή Ελεφαντοστού, που αναφέρθηκε πως κατέλαβε την τέταρτη θέση αναπληρωματικής, ενώ άλλες φωνές έφεραν στο επίκεντρο τη Μις Φιλιππίνες και τη Μις Ταϊλάνδη ως υποψήφιες που άξιζαν το στέμμα.

Μεταξύ των δημόσιων παρεμβάσεων, η Νάταλι Γκλεμπόβα — Μις Υφήλιος 2005 — δήλωσε δημόσια ότι κατά τη γνώμη της η Μις Ταϊλάνδη ήταν η πραγματική νικήτρια, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην ήδη τεταμένη συζήτηση γύρω από τον θεσμό και τις επιλογές της κριτικής επιτροπής.