Ο διεθνής γκαρντ εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στη γάμπα, πρόβλημα το οποίο απέκτησε στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς των «κιτρινόμαυρων» με την Κλουζ (11/2) και η παρουσία του στο πλάνο του Ίγκορ Μίλιτσιτς θα αποφασιστεί, ουσιαστικά, την τελευταία στιγμή.

«Έχει κάνει κάποιες θεραπείες, σήμερα στην προπόνηση πήρε κάποια σουτ. Είναι μια απόφαση που θα παρθεί αύριο, ελπίζουμε για το καλύτερο. Φροντίζουμε αρκετά καλά τους παίκτες μας και έχουμε ένα υψηλού επιπέδου ιατρικό επιτελείο.

Θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για να αγωνιστεί, χωρίς όμως να ρισκάρουμε το οτιδήποτε», σχολίασε ο τεχνικός του Άρη για τον Μήτρου-Λονγκ , μιλώντας σήμερα στη media day ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.