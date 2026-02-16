Πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία με οικονομικό, πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα, που θωρακίζει την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις υποδομές που διαθέτει, την καθιστούν την καταλληλότερη πύλη εισόδου για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω νέων διαδρομών, ενώ η χώρα μετατρέπεται από εισαγωγέα σε εξαγωγέα ενέργειας. Ο κάθετος διάδρομος προσφέρει νέες ευκαιρίες ισχυροποίησης και ανάπτυξης της Ελλάδας, ειδικά μετά την απόφαση της Ε.Ε. να διακόψει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.

Η υπογραφή των συμβάσεων για την παραχώρηση των τεσσάρων περιοχών δρομολογεί επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ και, εφόσον εντοπιστούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, το όφελος για το Δημόσιο, εκτός φυσικά του γεωστρατηγικού και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, θα κυμαίνεται στο 40% του εισοδήματος που θα προκύψει.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης, ασκώντας με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται στη διεθνή κοινότητα ότι η χώρα μας μπορεί να διαθέτει σημαντικούς φυσικούς ενεργειακούς πόρους κρίσιμους για τη χώρα, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη, αλλά και ότι συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με αξιόπιστη κυβέρνηση που εγγυάται τη σταθερότητα.