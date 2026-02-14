ΟΠΩΣ αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, έως το τέλος Μαΐου θα έχουν μετατραπεί όλα τα αρχεία των ασφαλισμένων σε άυλη μορφή. Εκατομμύρια σελίδες ενσήμων βγαίνουν από φάκελους και κούτες για να ψηφιοποιηθούν και το μόνο που θα απαιτείται θα είναι ο έλεγχος των ηλικιακών προϋποθέσεων των ασφαλισμένων που θα αιτούνται την έκδοση σύνταξης. Ταυτόχρονα, αυτό θα σημάνει και το τέλος των προσωρινών συντάξεων στο Δημόσιο.

ΑΥΤΕΣ οι επαναστάσεις της καθημερινής ζωής είναι οι πιο δύσκολες αλλά και οι πιο πολύτιμες. Διότι δεν αφορούν κάποιο αόριστο, απρόσωπο σύστημα, αλλά τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και των οικογενειών τους. Η έκδοση συντάξεων, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η κατάργηση εκατοντάδων άχρηστων πιστοποιητικών, η άυλη συνταγογράφηση, οι ψηφιακές συναλλαγές κάθε μορφής και είδους βελτιώνουν και αναβαθμίζουν τη ζωή των πολιτών.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι αυτές ακριβώς οι μεταρρυθμίσεις, που αποδεικνύονται εκ του αποτελέσματος επιτυχημένες, χρήσιμες και πρωτοποριακές ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ελλάδα συνάντησαν σφοδρές αντιδράσεις από μερίδα συνδικαλιστών και την αντιπολίτευση. Δηλαδή από ομάδες που έχουν συνηθίσει να κινούνται αντιδραστικά, που προτιμούν την αδράνεια και το «όχι» σε όλα. Κόντρα σε αυτή την αντίληψη ήταν από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση της Ν.Δ., που προέταξε τον εκσυγχρονισμό του βαθέος κράτους και τον απεγκλωβισμό από κακές συνήθειες του παρελθόντος.

ΟΛΟΙ θυμόμαστε τις διαμαρτυρίες και τις κινδυνολογίες που ακούγονταν, όταν το 2021 αποφασίστηκε η συμμετοχή πιστοποιημένων ιδιωτών στο σύστημα έκδοσης συντάξεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των ενσήμων, βελτίωσε θεαματικά τους χρόνους απονομής των συντάξεων σε αρκετά ταμεία, όπως στο Δημόσιο όπου σχεδόν οι 8 στις 10 αποφάσεις με χρόνο ασφάλισης εντός του Δημοσίου πλην διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται σε λιγότερο από 2 μήνες.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ της κυβέρνησης για ακόμα περισσότερη ψηφιοποίηση της κεντρικής διοίκησης δεν σταματούν ποτέ. Το λεγόμενο «μοντέλο ΕΦΚΑ» επεκτείνεται και σε άλλες συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, όπως για παράδειγμα οι κτηματικές υποθέσεις. Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνεται στο πρόσφατα ανακοινωθέν νομοσχέδιο με το οποίο προχωρούν συνολικά 14 μεταρρυθμίσεις κατά της γραφειοκρατίας, που απλοποιούν το σύστημα, καταργούν πιστοποιητικά, ενισχύουν την ψηφιακή διαφάνεια και προστασία των πολιτών και γενικά, καθιστούν το κράτος πιο φιλικό στους πολίτες. Επιπλέον, στους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί και το συνολικό έργο της ψηφιοποίησης του Δημοσίου, που σημαίνει ότι θα σκαναριστούν συνολικά 1,2 δισ. σελίδες.