Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα. Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη.
Ανατολή ήλιου: 07:12
Δύση ήλιου: 18:05
Σελήνη: 5 ημερών
Σημαντική χρονιά για τα «κλειστά» ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, το 2026. Νέα προγράμματα έρχονται να επιδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες, με στόχο να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και να συγκρατηθούν οι τιμές.