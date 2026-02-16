Ο σεισμός ήταν 4,5 ρίχτερ και σημειώθηκε 8χλμ ΒΑ της Νεστάνης στην Αρκαδία και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 28 χιλιόμετρα.
Περισσότερα σε λίγο…
Ο σεισμός ήταν 4,5 ρίχτερ και σημειώθηκε 8χλμ ΒΑ της Νεστάνης στην Αρκαδία και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 28 χιλιόμετρα.
Περισσότερα σε λίγο…
Σημαντική χρονιά για τα «κλειστά» ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, το 2026. Νέα προγράμματα έρχονται να επιδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες, με στόχο να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και να συγκρατηθούν οι τιμές.