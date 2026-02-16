Σαν σήμερα συνέβησαν τα εξής

1673: Πέθανε στο Παρίσι ο θεατρικός συγγραφέας Μολιέρος («Ταρτούφος», «Ο κατά φαντασίαν ασθενής»).

1864: Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου, το υποβρύχιο των Νοτίων «Χάνλεϊ» επιτίθεται κατά του πολεμικού «Χαουζοτόνικ» των Βορείων. Και τα δύο καταλήγουν στο βυθό. Πρόκειται για την πρώτη ναυμαχία ανάμεσα σε υποβρύχιο και πλοίο επιφανείας.

1869: Εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο του ατμοκίνητου αστικού σιδηροδρόμου Αθήνας – Πειραιά.

1914: Οι Βρετανίδες σουφραζέτες επιτίθενται και καταστρέφουν τα τζάμια της οικίας του βρετανού υπουργού Εσωτερικών και πυρπολούν τις εγκαταστάσεις ενός ομίλου αντισφαίρισης, διεκδικώντας δυναμικά και βίαια δικαίωμα ψήφου.

1914: Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη Βόρεια Ηπειρο, έπειτα από απαίτηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Σχηματίζεται η Προσωρινή Κυβέρνηση της Βόρειας Ηπείρου υπό τον Γεώργιο Χρηστάκη-Ζωγράφο, η οποία διακηρύσσει την αυτονομία της περιοχής.

1922: Σύναξη ντανταϊστών στο καφενείο Closerie des Lilas στο Παρίσι, με αντικείμενο τη διαμάχη μεταξύ του Αντρέ Μπρετόν και του Τρσταν Τζαρά για την αρχηγία του κινήματος. O επιδιατητής Ερίκ Σατί ανακηρύσσει νικητή τον Τζαρά. Ο Μπρετόν θα αποχωρήσει και θα δημιουργήσει τον σουρεαλισμό.

1982: Ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται στην Ελλάδα ως ισόκυρος με τον θρησκευτικό.

Γεννήσεις

1800 Λουντοβίκο Λιπαρίνι, φιλέλληνας ιταλός ζωγράφος. Γνωστά έργα του που έχουν σχέση με την Επανάσταση του 1821 είναι: «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει τη σημαία της Ανεξαρτησίας» και «Ο Όρκος του Λόρδου Βύρωνα». (Θαν. 19/3/1856)

1880 Τέλος (Αριστοτέλης) Αγαπηνός, μακεδονομάχος, γνωστός με το επαναστατικό ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. (Θαν. 7/6/1907)

1963 Μάικλ Τζόρνταν, παλαίμαχος αμερικανός καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ.

Θάνατοι

1673 Μολιέρος, Ζαν Μπατίστ Ποκλέν το πραγματικό του όνομα, γάλλος συγγραφέας. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντασία ασθενής», «Ταρτούφος», «Αρχοντοχωριάτης») (Γεν. 15/1/1622)

1982 Θελόνιους Μονκ, αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της τζαζ. (Γεν. 10/10/1917)

1989 Γκι Λαρός, γάλλος μόδιστρος και ιδρυτής της ομώνυμης φίρμας ενδυμάτων και καλλυντικών. (Γεν. 16/7/1921)