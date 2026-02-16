Η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο του λεγόμενου σχήματος Ραμστάιν και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμμετάσχει η Ομάδα των Επτά βιομηχανικών χωρών (G7), καθώς και εταίροι από τη βόρεια Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής.

Ο Ζελένσκι κατονόμασε υπουργούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικούς συμμετέχοντες, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει έως τώρα πλήρες κατάλογο αντιπροσωπειών και ημερομηνία έναρξης των συζητήσεων. Η πρωτοβουλία του Κιέβου έρχεται σε συνέχεια πολύωρων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας μετά από στοχευμένες ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας.

Εκατομμύρια πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ελλείψεις ρεύματος, νερού και θέρμανσης, ενώ η αναπλήρωση υπηρεσιών και η επισκευή δικτύων συναντούν τεχνικά, λογιστικά και προμηθευτικά εμπόδια. Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να τεθούν η αποκατάσταση υποδομών, η παροχή εφεδρικών ανταλλακτικών και εξοπλισμού, θέματα ανεφοδιασμού με καύσιμα, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου απέναντι σε νέες επιθέσεις και ηλεκτρονικά πλήγματα.

Η καταστροφή εντόνων υποδομών περιλαμβάνει πλήγματα σε υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς και μονάδες παραγωγής, σύμφωνα με αναφορές Ουκρανικών Αρχών, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες αποκατάστασης. Νοσοκομεία και βασικές υπηρεσίες υγείας λειτούργησαν με εφεδρικές πηγές, ενώ βιομηχανικές εγκαταστάσεις μείωσαν ή διέκοψαν παραγωγή. Οι τεχνικές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε ανταλλακτικά και υλικά σε περιβάλλον πολεμικών κινδύνων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στενή διεθνή συνεργασία για εφοδιαστικές αλυσίδες, προμήθειες γεννητριών και εξοπλισμού μεταφοράς ρεύματος. Στη λίστα θεμάτων προς συζήτηση περιλαμβάνονται επίσης σχεδιασμός ταχυτήτων επισκευών, εκπαίδευση προσωπικού συντήρησης, τεχνική βοήθεια μέσω αποστολών πεδίου και μηχανισμοί ταχείας χρηματοδότησης.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης χρηματοδοτικά σχήματα, τεχνική υποστήριξη για την ταχεία επαναλειτουργία κρίσιμων μονάδων παραγωγής και μέτρα συνεργασίας για τη χειμερινή περίοδο. Η ανακοίνωση γίνεται μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας στη Γενεύη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σύνθετη διασύνδεση ζητημάτων ασφάλειας, ενέργειας και διπλωματίας.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θεωρεί σωστό ως λύση την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, δηλώνοντας ότι το Κίεβο είναι «έτοιμο για συμβιβασμούς» αλλά «όχι για παραχωρήσεις εδαφών» που θα επέτρεπαν στη Ρωσία να ανακάμψει και να επεκταθεί. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον έχει προσφέρει περίοδο 15 ετών ενώ το Κίεβο επιδιώκει εγγυήσεις διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να εξετάσουν μηχανισμούς δανεισμού, επιχορηγήσεων και εγγυήσεων από διεθνείς οργανισμούς και κράτη για την κάλυψη δαπανών αποκατάστασης. Στο τραπέζι θα τεθούν πρωτοβουλίες για κοινές προμήθειες ανταλλακτικών, διασφάλιση ενεργειακών διαύλων και συνεργασία σε επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης για προστασία κρίσιμων συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις. Η χρονική συγκυρία της συνάντησης συνδέεται με τις διπλωματικές κινήσεις στη Γενεύη και τις συζητήσεις για ασφαλιστικές και πολιτικοστρατιωτικές διασφαλίσεις που παραμένουν ανοιχτές. Η διασφάλιση μακροχρόνιων δεσμεύσεων ασφάλειας αποτελεί βασικό αίτημα του Κιέβου.