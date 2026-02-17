Το κλείσιμο πραγματοποιήθηκε ως μέτρο ασφαλείας και, σύμφωνα με το κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας, ανακοινώθηκε γύρω στις 20:30 την ημέρα του συμβάντος. Οι αρχές χαρακτήρισαν την παρουσία των μπαλονιών ως κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και διέταξαν την προσωρινή αναστολή προσγειώσεων και απογειώσεων έως ότου εξακριβωθεί το εύρος της παρουσίας και απομακρυνθούν τα αντικείμενα.

Η διακοπή διήρκεσε περίπου 75 λεπτά και, μετά από ελέγχους και συντονισμό των υπηρεσιών εδάφους και εναέριας κυκλοφορίας, η λειτουργία αποκαταστάθηκε και οι πτήσεις επανήλθαν σταδιακά στο πρόγραμμά τους.

Το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει κλείσει τουλάχιστον 11 φορές για ανάλογα περιστατικά από τις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των τοπικών αρχών.

Η λιθουανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους μετεωρολογικά μπαλόνια αποστέλλονται από λαθρέμπορους στη Λευκορωσία και κατηγορεί ευθέως τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επειδή, όπως αναφέρει, δεν λαμβάνει μέτρα για να βάλει τέλος στην πρακτική αυτή.

Μετά τους ελέγχους, η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε και οι πτήσεις επανεκινήθηκαν σταδιακά, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Οι λιθουανικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι θα συνεχίσουν τις τεχνικές και επιχειρησιακές ενέργειες επιτήρησης και συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, χωρίς ωστόσο να παρέχουν προς το παρόν λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο αποστολής ή την ταυτότητα των εμπλεκόμενων ατόμων.