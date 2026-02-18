Συγκεκριμένα, εκτός προγράμματος έμεινε ο Σουαλιό Μεϊτέ καθώς βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης έπειτα από το πρόβλημα τραυματισμού στο ισχίο που τον ταλαιπωρεί.

Έτσι η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τη Θέλτα κρίνεται αμφίβολη. Από εκεί και πέρα, οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς ξεκίνησαν το πρόγραμμα με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Πέλκας και Ντεσπόντοβ έκαναν θεραπεία.