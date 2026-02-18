Τελευταία φορά που ο Ηρακλής έπαιξε στην τετράδα του θεσμού ήταν τη σεζόν 2009-10. Τότε, ως ομάδα της Α2 μάλιστα, αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια, γνωρίζοντας δύο ήττες (64-80 στο Ιβανώφειο και 99-63 στο ΟΑΚΑ).

Ο αγώνας

«Κλειδιά» στην επιτυχία του ήταν η δυναμική του στη ρακέτα (43-25 τα ριμπάουντ), η αποτελεσματική συνεργασία των παικτών του (25 ασίστ) και η εκτελεστική δεινότητά του -κυρίως στο πρώτο ημίχρονο- από τα 6.75 (9/23 τρίποντα).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον «Γηραιό» ο Κρις Σμιθ (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο). Εξαιρετικοί ήταν, ακόμη, οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (14 πόντοι, με 4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νίκος Τσιακμάς (11 πόντοι, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ήταν ο Καλίντ Μουρ (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Με εξαιρετική άμυνα, «πυροβολώντας», παράλληλα, με απόλυτη επιτυχία από τα 6.75 με τους Τσιακμά (3/3 τρίποντα), Ντάρκο -Κέλι (1/1 τρίποντα) και τον Φάντερμπερκ να στηρίζει άριστα τους δύο συμπαίκτες του, ο Ηρακλής βρέθηκε στα μισά της πρώτης περιόδου στο +15 (21-6). Διαφορά την οποία στο 9’ έστειλε στο +16 (28-12) και στο 11’ στο +22 (36-14).

Ο Μουρ προσπάθησε να δώσει λύσεις για τη Μύκονο (36-19), ο «Γηραιός», ωστόσο, ξέφυγε τάχιστα, ξανά, με +22 (16’ 42-20) και πήγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με «αέρα» 25 πόντων (20’ 54-29).

Στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, με τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι, ο Ηρακλής προηγήθηκε με +28 (57-29). Με επιμέρους 2-10, έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Άπλμπι, Χέσον, Μπριγκς, η Μύκονος μείωσε στους 20 πόντους στο 25’ (59-39), με συνεχείς βολές, όμως, από τον Γουέρ, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στο +24 (27’ 65-41) και έκοψαν, ουσιαστικά, κάθε ελπίδα επιστροφής της Μυκόνου στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1) , Ντάρκο-Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραΐτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.