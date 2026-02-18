Η δημιουργία της Marina Hoermanseder, σχεδιασμένη ειδικά για την Κλουμ, κατασκευάστηκε με καλούπι που αντιγράφει το σώμα της και από υλικό που έχει υποβληθεί σε ειδική σκλήρυνση με λάκα. Η Κλουμ περιέγραψε στο People την εμπειρία της: «Ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσω με αυτό, μοιάζει με πανοπλία, μπροστά και πίσω». Το σκληρό υλικό δεν σκίζεται ούτε ανοίγει, περιορίζοντας τις κινήσεις σε μικρά βηματάκια, γεγονός που έκανε την εμφάνισή της viral και προκάλεσε πλήθος σχολίων και ψηφιακών απεικονίσεων για την πρόκληση στο κόκκινο χαλί.

Παρά την περιορισμένη κινητικότητα, η εφαρμογή του ρούχου ήταν λειτουργική. Το εξωτερικό κομμάτι διαθέτει αγκράφες στο πλάι, διευκολύνοντας το φόρεμα, ενώ από κάτω η Κλουμ φορούσε «ένα εξαιρετικά σέξι, πολύ στενό φόρεμα». Με χιούμορ περιέγραψε τη διαδικασία: «Απλώς γλιστράς από το πλάι. Ανοίγει σαν όστρακο». Το φόρεμα φυλάσσεται τώρα στο υπόγειό της, μέσα στο ειδικό κουτί του, καθώς δεν επρόκειτο για στιγμιαία επιλογή μόδας: η ιδέα υπήρχε από πέρυσι, αλλά τότε επέλεξε άλλο φόρεμα, αφήνοντας αυτό το σχέδιο να ωριμάσει για έναν χρόνο, θεωρώντας το «ένα αυθεντικό φόρεμα για τα Grammy, όπου η μόδα εκφράζεται πλήρως».

Η Κλουμ εξέφρασε θαυμασμό για τη Marina Hoermanseder, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματική καλλιτέχνιδα που ανεβάζει τα φορέματα-γλυπτά σε απόλυτο επίπεδο». Τόνισε την εκτίμησή της για την τέχνη που κρύβεται πίσω από μια τέτοια δημιουργία και την τύχη της που έχει πρόσβαση σε σχέδια αυτού του επιπέδου. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το πρακτορείο AP συνοδεύουν τις δηλώσεις και προσφέρουν μια πλήρη εικόνα για το υλικό, τις αγκράφες και τη φύλαξη του φορέματος, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τεχνικές λεπτομέρειες της παραγωγής ενδυμάτων που βασίζονται σε καλούπια ανθρώπινου σώματος με ειδική επεξεργασία λάκας.

Η Κλουμ υπογράμμισε επανειλημμένα την ακαμψία του υλικού: «Δεν έχει σκίσιμο, επομένως δεν ανοίγει καθόλου. Μπορείς να κάνεις μόνο μικρά βηματάκια», εξηγώντας τον περιορισμό στην κινητικότητα και την πρόκληση που συνόδευε την ενδυματολογική επιλογή.