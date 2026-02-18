

Στόχος του νέου πολιτικού γραφείου είναι η ενίσχυση της άμεσης επαφής με τους κατοίκους της περιοχής, η καταγραφή ζητημάτων της καθημερινότητας και η καλύτερη διασύνδεση των πολιτών με το κυβερνητικό έργο και τις πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας. Η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Βόρειο Τομέα Αθηνών εντάσσεται, σύμφωνα με συνεργάτες του, στη στρατηγική για συστηματική φυσική παρουσία στις γειτονιές και διαρκή διάλογο με την κοινωνία. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα κατέβει στις ερχόμενες εκλογές στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών.

«Η πολιτική έχει αξία όταν γίνεται πράξη και οι πράξεις διαμορφώνονται με διάλογο, δουλειά και συμμετοχή. Την Ιστορία την γράφουν οι παρόντες», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, στο κάλεσμά του για τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου προσθέτοντας: «Κι εγώ, από όποια θέση κι αν υπηρέτησα την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξα πάντοτε να είμαι παρών. Σε αυτή τη διαδρομή σας χρειάζομαι στο πλευρό μου και όλοι μαζί θα είμαστε δίπλα στον Πρόεδρό μας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».