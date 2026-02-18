Με αφορμή τις αντιδράσεις και τα κακόβουλα σχόλια από πολιτικούς και όχι μόνο για την κλήρωση των δικαστών η Ενωση αναφέρει:
«Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών. Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη. Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό. Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης».
Νέα παραγγελία της εισαγγελέως για την εκταφή σορών – Αντιδράσεις από συγγενείς
Με νέα της παραγγελία, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε νωρίτερα σήμερα (18/2) τη διενέργεια εκταφής εννέα σορών θυμάτων από το δυστύχημα των Τεμπών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια, ενώ δίνει διορία 24 ωρών για να βρεθούν και να κοινοποιηθούν.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί για να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάται η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς, «ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».
Υπενθυμίζεται, ότι τέσσερις και πλέον μήνες από όταν η Εισαγγελία έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα εκταφών, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, ενώ τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με επιστολές τους έχουν δηλώσει ότι λόγω του ανεπαρκούς εξοπλισμού, δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις και προτείνουν να μεταφερθούν οι σοροί σε εργαστήρια του εξωτερικού, κάτι που απορρίφθηκε από την Εισαγγελία.
Αντιδρούν οι συγγενείς
Σε προσφυγές κατά εισαγγελικής παραγγελίας αναμένεται να προχωρήσουν οι συγγενείς των θυμάτων, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας». Ήδη, κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρας του 23χρονου Άγγελου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών προκύπτει, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών.
Θεωρούν μάλιστα, ότι με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία θα γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές, θα μπορούν να γίνουν μόνο έρευνες dna για την επαλήθευση της ταυτότητας των νεκρών και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.
Ειδήσεις Σήμερα
- Τασούλας για Αντώνη Μανιτάκη: Διακεκριμένος καθηγητής με ουσιαστική συμβολή στο δημόσιο βίο
- Ορεστιάδα: Συνελήφθη διακινητής που μετέφερε 6 μη νόμιμους μετανάστες
- Καισαριανή: «Τραγουδούσαν και έψελναν τον εθνικό ύμνο, το αίμα έσταζε πίσω από τα φορτηγά» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 Ελλήνων από τους Ναζί