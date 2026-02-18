Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί διακίνησης αλλοδαπών. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
