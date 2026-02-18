Ο νεαρός επρόκειτο να δικαστεί για την απέλασή του από τη χώρα, όταν εκμεταλλεύτηκε μια στιγμή αδράνειας των αστυνομικών και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος δεν φορούσε χειροπέδες και διέφυγε περνώντας μέσα από το πάρκο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια, χάνοντας γρήγορα το οπτικό πεδίο των αστυνομικών. Αμέσως στήθηκε ανθρωποκυνηγητό, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να ερευνούν διάφορες κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του και να εντοπιστεί.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος φέρεται να εθεάθη στην πλατεία Αττικής, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Το περιστατικό παρακολουθείται στενά, καθώς πρόκειται για νεαρό που αντιμετωπίζει διαδικασία απέλασης και η άμεση σύλληψή του κρίνεται κρίσιμη.