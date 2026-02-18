Σύμφωνα με το evima.gr τα δύο νεαρά άτομα κάτω των 30 ετών αφού διαπιστώθηκε ότι τους χτύπησε ρεύμα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου πριν από λίγο διαπιστώθηκε ότι έφυγαν από τη ζωή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και οι δύο άτυχοι άνδρες κατέληξαν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διευκρινιστούν τα αίτια της ηλεκτροπληξία.