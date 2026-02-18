Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι σχετικά με την ασφάλεια στο πλοίο και τις συνθήκες εργασίας.
Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις λεπτομέρειες για την ακριβή αιτία θανάτου.
Ειδήσεις Σήμερα
- Χάιντι Κλουμ: Το φόρεμα-πανοπλία των Grammy που την εμπόδιζε να περπατήσει
- Ηρακλής – Μύκονος 93-65: Με «περίπατο» στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ο «Γηραιός»
- Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκροί δύο νεαροί μετά από ηλεκτροπληξία
- Απόδραση από την Ευελπίδων: Αυτός είναι ο 20χρονος Αιγύπτιος που δραπέτευσε – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του
- Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός