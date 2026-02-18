Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι σχετικά με την ασφάλεια στο πλοίο και τις συνθήκες εργασίας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις λεπτομέρειες για την ακριβή αιτία θανάτου.