Ο τραγουδιστής βρέθηκε σε δηλώσεις στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, και κατά τη διάρκεια σύντομης συνάντησης με δημοσιογράφους κλήθηκε να σχολιάσει αν πιστεύει στους ευτυχισμένους γάμους. Αντί απάντησης, ο καλλιτέχνης επέλεξε να απομακρυνθεί και απηύθυνε την φράση: «Άσε μας τώρα με τους γάμους, άντε, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ». Η σκηνή διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα και μεταδόθηκε στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, χωρίς άμεση συνέχιση της συζήτησης από τους συντελεστές της εκπομπής και χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις επί του συγκεκριμένου ερωτήματος κατά την προβολή των δηλώσεων.

Στη συνέχεια της ίδιας εμφάνισης ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε τους λόγους που επέλεξε να αλλάξει στάση απέναντι στη δημοσιότητα όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «Είπα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου κι εγώ, οπότε κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα». Ο ίδιος δεν απέδωσε την επιλογή αυτή σε συγκεκριμένο γεγονός ή σε χρονικό σημείο, ούτε ανέφερε προγραμματισμένες συνεντεύξεις όπου θα επανέλθει επί του θέματος. Κατά την ελάχιστη διάρκεια του διαλόγου με τους παρουσιαστές και τους δημοσιογράφους, ο καλλιτέχνης διαχώρισε σαφώς τον δημόσιο ρόλο του από την ιδιωτική του καθημερινότητα, χωρίς περαιτέρω αναφορές σε τρίτα πρόσωπα ή σε προσεχείς κινήσεις.

Το ζήτημα των γάμων και των προσωπικών επιλογών είχε ήδη απασχολήσει τη δημόσια εικόνα του Θοδωρή Μαραντίνη σε προηγούμενη τηλεοπτική του εμφάνιση. Σε συνέντευξη που προβλήθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «After Dark», ο τραγουδιστής πέρασε από το «εξομολογητήριο» και απάντησε σε ερωτήσεις για την προσωπική και την επαγγελματική του διαδρομή. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μεγαλύτερη «τρέλα» που έκανε για έναν έρωτα δήλωσε: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ». Οι δηλώσεις αυτές συνδέθηκαν στα ρεπορτάζ με τον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου και επανέρχονται ως πλαίσιο όταν ο ίδιος επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια για θέματα που αφορούν την προσωπική του ζωή.