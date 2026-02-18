Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις αρχές, στο αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου.

«Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ήταν ένα όμορφο βράδυ σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της, γεμάτο γέλιο, όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν, ούτε πρέπει, σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας.

Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω από όλα άνθρωποι που νοιάζονται για τη δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους. Από τον εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή, ένιωσα παρακολουθώντας και άλλες υποθέσεις, πως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος και ούτε αλάνθαστος. Είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μηνύματα», έγραψε σε ανάρτησή του στο παρελθλόν ο Χρήστος Μάστορας.





Στο δικαστήριο ο Χρήστος Μάστορας

Να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής βρέθηκε στο δικαστήριο, χωρίς να θελήσει να κάνει δηλώσεις στις κάμερες.

Πέτρος Φιλιππίδης: Παρακολούθησε τον γιο του στο θέατρο – Οι δηλώσεις on camera