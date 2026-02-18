Σύμφωνα με τα σενάρια που ακούγονται, η Μπέττυ Μαγγίρα φέρεται να είναι το πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την πρωινή ζώνη του STAR την επόμενη σεζόν. Το ζευγάρι, ωστόσο, δείχνει να μην επηρεάζεται.

Απαντώντας στη σχετική ερώτηση, η Ελένη Χατζίδου ξεκαθάρισε: «Δεν ακούμε, δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο τώρα. Να σου πω ότι κλείνουμε τα αυτιά; Ότι από το ένα μπαίνει και από το άλλο βγαίνει; Δεν ακούμε αυτά τώρα»…

Ο Ετεοκλής Παύλου από την πλευρά του τόνισε: «Ασχολούμαστε με την δουλειά μας, με το πώς θα είναι καλύτερη η εκπομπή. Πώς κάθε μέρα θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Ξεκαθαρίζουν για τη Μπέττυ Μαγγίρα

Η Ελένη Χατζίδου συμπλήρωσε, θυμίζοντας πως παρόμοια σενάρια είχαν ακουστεί και στο παρελθόν: «Δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε αυτό. Και πέρυσι που έληγε το συμβόλαιό μας και πηγαίναμε για ανανέωση, είχαμε ξανά ακούσει. Οπότε εκεί είπαμε “ωπα τι γίνεται τώρα;”. Όντως συζητιέται όταν λήγουν συμβόλαια, γίνεται αυτό, συνηθίζεται».





