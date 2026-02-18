Η καταγραφή έγινε τον Ιανουάριο του 2025 σε βάθος 490 μέτρων με θερμοκρασία κοντά στους 0°C, και το ζώο είχε μήκος 3–4 μέτρα. Ο ερευνητής Άλαν Τζέιμισον τόνισε ότι «δεν πρόκειται για μικρό ζώο. Είναι σαν άρμα μάχης».

Το βίντεο τραβήχτηκε από το Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre κοντά στα Νησιά Σέτλαντ του Νότου, και φαίνεται ακόμη ένα ακίνητο σαλάχι στον βυθό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη γεωγραφική κατανομή των θαλάσσιων ειδών, ενώ δεν αποκλείεται οι καρχαρίες να βρίσκονται στην περιοχή εδώ και χρόνια χωρίς να έχουν εντοπιστεί.