Οι “ερυθρόλευκοι” του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν το know how απέναντι στις “ασπιρίνες”, καθώς στο πρώτο παιχνίδι του “Γ. Καραϊσκάκης” επικράτησαν με 2-0 χάρις στα γκολ των Κοστίνια στο 2′ και του Ταρέμι στο 45+1′ από ισάριθμες ασίστ του Ροντινέι.
Η σπουδαία αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (18/02) και θα μεταδοθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2 HD.
