Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι ανάμεσα στον Ηρακλή και στη Μύκονο Betsson στις 17:00 μ.μ., ενώ τρεις ώρες αργότερα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς (20:00 μ.μ.).
Θυμίζουμε πως στην πρώτη μέρα των προημιτελικών της εγχώριας διοργάνωσης, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη Betsson με 87-80, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
- Ηρακλής – Μύκονος Betsson (17:00, ΕΡΤ2)
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (20:00, ΕΡΤ2)
