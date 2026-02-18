Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι ανάμεσα στον Ηρακλή και στη Μύκονο Betsson στις 17:00 μ.μ., ενώ τρεις ώρες αργότερα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς (20:00 μ.μ.).

Θυμίζουμε πως στην πρώτη μέρα των προημιτελικών της εγχώριας διοργάνωσης, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη Betsson με 87-80, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα: