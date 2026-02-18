Το εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους σύγχρονους καταναλωτές, και ειδικότερα τους νέους, όπως:

οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι τρόποι προστασίας των καταναλωτών,

η ασφάλεια των προϊόντων και η καταπολέμηση της παραποίησης και της απομίμησης,

η καλλιέργεια υπεύθυνων, συνειδητών και ασφαλών καταναλωτικών επιλογών, τόσο στις αγορές εντός καταστήματος όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των νέων μέσω δραστηριοτήτων peer-to-peer, με στόχο να ενισχυθεί ο ρόλος τους ως ενεργών και ενημερωμένων καταναλωτών, αλλά και ως φορέων διάδοσης της καταναλωτικής γνώσης στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, το έργο προωθεί τη δημιουργία και την ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων, ενδυναμώνοντας τον διάλογο για τη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα δικαιώματα των καταναλωτών.

Το Εκπαιδευτικό Kit είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα και μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

👉https://www.cittadinanzattiva.it/rapporti-osservatori-e-indagini/343-core-teaching-guide-on-consumerrights-for-teachers/download.html

Το Εκπαιδευτικό Kit έχει σχεδιαστεί αρχικά για το ιταλικό εκπαιδευτικό πλαίσιο· ωστόσο, σε κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει μια Ευρωπαϊκή Διαδρομή (European Pathway), η οποία μπορεί να προσαρμοστεί και να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά εθνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στη μελλοντική αναπαραγωγή και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο Consumers (Re)generation – CoRe υλοποιείται με συντονιστή την Cittadinanzattiva, σε συνεργασία με οργανισμούς από την Ελλάδα και τη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χρηματοδότησης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.