Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου σε περιοχές της Αθήνας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και των Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα από τα μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία κατά του συλληφθέντος και δύο ακόμη ταυτοποιημένων ατόμων που αναζητούνται, για διακεκριμένη κλοπή, παράνομη κατοχή φαρμάκων, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Η έρευνα έδειξε ότι η δράση του κυκλώματος είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 κλοπές από Ι.Χ. οχήματα και σπίτια σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 κλοπές πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί πάνω από 43.722 φαρμακευτικά δισκία μέσω αποστολής δεμάτων σε παραλήπτες σε ευρωπαϊκές χώρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά:

Περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία

36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα)

6 laptop και 2 tablet

3 drones, παιχνιδομηχανή, ηλεκτρικό πατίνι, φωτογραφική μηχανή

3 κινητά και πλήθος εγγράφων

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών συνεχίζονται.