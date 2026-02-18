Σύμφωνα με το tempo24 22χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι δέχθηκε κλήση από άγνωστο άνδρα που του συστήθηκε ως ειδικός συνεργάτης της Microsoft στον τομέα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μάλιστα ο άγνωστος ισχυρίστηκε στο νεαρό θύμα του ότι είχαν εντοπιστεί πολλαπλές παραβιάσεις στον υπολογιστή του και με το πρόσχημα τεχνικού ελέγχου, τον έπεισε να εγκαταστήσει εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης. Το θύμα, αφού πείστηκε, ακολούθως συνδέθηκε στο e-banking του όπως του ζητήθηκε, με αποτέλεσμα ο άγνωστος να αποκτήσει πλήρη έλεγχο του λογαριασμού του.

Μέσα σε λίγα λεπτά ο 22χρονος ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την τράπεζά του πως από τον λογαριασμό του έγινε μεταφορά συνολικού ύψους 15.000 ευρώ με έμβασμα σε άλλη τράπεζα.