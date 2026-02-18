Συγκεκριμένα οι πυροσβέστες διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές και το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο εντοπίστηκε η επίμαχη διαρροή προπανίου, ενώ για το υπόγειο που έλαβε χώρα η συσσώρευσή του με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Τι αναφέρει το πόρισμα

Το πόρισμα αναφέρει ότι η εν λόγω οσμή είχε αναφερθεί σε υπεύθυνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι, χωρίς να προκύπτει ότι ελήφθησαν μέτρα για να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Όπως σημειώνεται, «υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές» Και συνεχίζει: «Συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δε μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου».

Στον ανακριτή και πάλι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Απολογείται σήμερα (18/2) στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο οποίος προσήχθη από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο.

Αρχικά, το δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης που βρίσκεται στον Πετρόπορο, σφραγίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα, ενώ αυτή την ώρα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων υπάρχουν συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι της εταιρείας για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».





«Εγκατέστησα νέα γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»

Για έντονη οσμή αερίου που τους έκανε ακόμα και να δακρύζουν αναφέρουν οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο.

«Τις τελευταίες 15 μέρες πριν τη φωτιά είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου αλλά ούτε και με καθαρή οσμή αερίου», σημείωσε εργαζόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Εργαζόμενη του εργοστασίου ανέφερε, από την πλευρά της, ότι «το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπήρχε έντονη οσμή ιδιαίτερα στις τουαλέτες και στη λάντζα σε βαθμό να σηκώνεις τη μπλούζα σου και να καλύπτεις τη μύτη σου. Το ανέφερα στον κ. (…) και μου απάντησε ότι οι ανώτεροι του ανέφεραν ότι είναι οσμή από τον υπόνομο».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Τρίκαλα: Έντονες αποδοκιμασίες σε αυτούς που χειροκροτούσαν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – «Δεν ντρέπεστε λίγο, 5 νεκρές γυναίκες»

Πολλαπλές αντιδράσεις υπήρξαν για το γεγονός ότι κόσμος βρέθηκε έξω από τα δικαστήρια της πόλης, προκειμένου να στηρίξει τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα», τη στιγμή που οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Ειδικότερα, μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό της σταμάτησε και άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα για το θέαμα των επευφημιών.

Η γυναίκα βγήκε έξω και φώναξε: «Δεν ντρέπεστε λίγο, πέντε νεκρές γυναίκες, πέντε γυναίκες».

Σοβαρές παραλείψεις και στην τρίτη «Βιολάντα» – «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι… σωστό»

«Ψάχνουμε πλέον να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις τρεις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνεχώς εντοπίζουν επικίνδυνες παραλείψεις και αμέλειες για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

Και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια. Σε αυτήν την αποθήκη δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων διακόπηκε η λειτουργία του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς κρίθηκε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ. της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ. της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας. Επιπλέον στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου στο 12ο της Ε.Ο. Τρικάλων -Λάρισας. Αυτές οι εκσκαφές προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως, καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν είχαν ζητηθεί από κάποια δημόσια υπηρεσία, ούτε υπήρχε ενημέρωση των Αρχών. Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο στον χώρο, φωτογραφίζοντας τις σκαμμένες εκτάσεις, ενώ αντίστοιχος έλεγχος έγινε και στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα.

Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά από αυτές τις παράξενες εργασίες, εξετάζουν πλέον αν και σε αυτό το εργοστάσιο υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, απουσία αισθητήρων διαρροής και άλλα κενά στην πυρασφάλεια, σαν αυτά του πρώτου εργοστασίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Εγγραφα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι για σχεδόν ένα έτος, οι δεξαμενές του εργοστασίου που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση! Σύμφωνα με το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου που υπογράφηκε από αρμόδια εταιρία με έδρα τα Βριλήσσια τον Σεπτέμβριο του 2024, η προηγούμενη πιστοποίηση είχε λήξει από τις 25 Νοεμβρίου του 2023, χωρίς να υπάρξει επανέλεγχος.

Μάλιστα σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατασχεθεί από την ΔΑΕΕ στο πλαίσιο της έρευνας, υπήρξε πιστοποίηση για συνολικά πέντε δεξαμενές προπανίου, τις δύο από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή, δύο «κρυφές» που δεν υπήρχαν στα σχέδια του εργοστασίου, αλλά και για μια ακόμα δεξαμενή-«φάντασμα» που δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική. Η συγκεκριμένη εταιρία δεν είχε δώσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις παροχής καθώς δεν της είχε ζητηθεί, ενδεχομένως γιατί η επιχείρηση γνώριζε την πρόχειρη τοποθέτηση χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ να σημειωθεί ότι οι εταιρίες μπορούν να πιστοποιήσουν δεξαμενές ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα σχέδια των εγκαταστάσεων.

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Εν τω μεταξύ ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε χθες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος είχε συλληφθεί εκ νέου το Σάββατο με αναβαθμισμένη σε βάρος του κατηγορία. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στη μία το μεσημέρι.