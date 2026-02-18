Η ζημιά ανακαλύφθηκε τη Δευτέρα (17/02) το βράδυ και η αστυνομία δήλωσε ότι θα εξετάσει το βίντεο από την Πιάτσα ντελά Μινέρβα για να διαπιστώσει εάν ο χαυλιόδοντας έπεσε λόγω βανδαλισμού ή αν η φθορά έρχεται ως θλιβερή συνέπεια έπειτα από εβδομάδες ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, κατέστησε σαφές ότι θεωρεί την πράξη σκόπιμη, λέγοντας ότι το άγαλμα του 17ου αιώνα, το οποίο κοσμεί τη βάση ενός αρχαίου αιγυπτιακού οβελίσκου, ήταν θύμα μιας «απολύτως παράλογης πράξης βαρβαρότητας». «Είναι απαράδεκτο να υποστεί για άλλη μια φορά η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας τόσο σοβαρή ζημιά», ανέφερε σε δήλωσή του.

Danneggiato l’elefantino a Piazza della Minerva a Roma, spezzata una zanna. Recuperata la parte caduta a terra della scultura del Bernini. Indagini in corso #ANSA https://t.co/XsMkYjOfOT pic.twitter.com/6tkIyIZ8FV — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 18, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό, γνωστό ως Elefantino (μικρός ελέφαντας), έχει υποστεί ζημιά, σύμφωνα με το Reuters. Τον Νοέμβριο του 2016, η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα βρέθηκε επίσης σπασμένη. Το κομμάτι επανατοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. Το γλυπτό, που δημιουργήθηκε το 1667 από τον Ερκόλε Φεράτα με βάση ένα σχέδιο του Μπερνίνι, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Πάνθεον, ένα από τα πιο επισκέψιμα τουριστικά αξιοθέατα της Ρώμης.