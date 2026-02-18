Ο αρχιφύλακας κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη το βράδυ της Κυριακής, εντός των φυλακών, παρουσία του αρχιφύλακα, ενός Βούλγαρου βαρυποινίτη και ενός Αλβανού βαρυποινίτη.

Η μεταγωγή του έγινε λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψή του για συνέργεια στον φόνο του 43χρονου ισοβίτη μέσα στο Αρχιφυλακείο. Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας παρέμεινε μόλις λίγα λεπτά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2)ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε ως συνεργός στη δολοφονία ενός ισοβίτη κρατούμενου.

Συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εξέδωσε ο ανακριτής για συνέργεια στην δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, Αντώνη Παπαδάτου, απο Βούλγαρο βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο 43χρονος έπεσε νεκρός μετά από δύο σφαίρες που δέχθηκε στο κεφάλι από Βούλγαρο ισοβίτη μέσα στο αρχιφυλακείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Παρόντες εκείνη την ώρα στο περισταστικό ήταν εκτός από τον δράστη και το θύμα, ο αρχιφύλακας, καθώς και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν οι παρόντες στο έγκλημα ο Έλληνας κρατούμενος εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Τότε όμως ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ανακριτής δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του αρχιφύλακα ότι ο Βούλγαρος αφόπλισε το θύμα και το πυροβόλησε για να τον σώσει.

Σύμφωνα με βίντεο από τους διαδρόμους των φυλακών, ο 43χρονος βγήκε από το κελί φορώντας σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να φαίνεται ότι κρατούσε όπλο. Στο σημείο της δολοφονίας, όπου δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, ο Βούλγαρος δράστης ισχυρίστηκε ότι αφόπλισε τον ισοβίτη και, αντί να τον ακινητοποιήσει, τον πυροβόλησε τρεις φορές, με δύο σφαίρες να τον χτυπούν στο κεφάλι. Οι Αρχές θεωρούν πως η εκδοχή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η βαλλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή αναμένεται να ρίξουν φως στις γωνίες των πυροβολισμών και στη διαδρομή των σφαιρών, προκειμένου να διακριβωθεί το πραγματικό σκηνικό. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης το πώς εισήλθε το όπλο στις φυλακές: είτε το είχε μαζί του ο 43χρονος είτε κάποιο άτομο με πρόσβαση στο σωφρονιστικό κατάστημα το προμήθευσε για να εκτελεστεί το «συμβόλαιο θανάτου».

Επιπλέον, έρευνες αποκαλύπτουν συγγενικές σχέσεις του αρχιφύλακα με βαρυποινίτη δραπέτη και στενούς συγγενείς με ποινικό παρελθόν, συνδέοντας την υπόθεση με προηγούμενες εγκληματικές υποθέσεις, όπως το «Συνδικάτο του Εγκλήματος» στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και η ταυτότητα όσων συνέβαλαν στη δολοφονία.