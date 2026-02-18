Ο ίδιος περιέγραψε ότι στην αρχή δεν υπήρχε έντονη διαφορά στην εικόνα και στη συμπεριφορά, όμως με τα χρόνια οι αλλαγές έγιναν ορατές και η καθημερινότητα επηρεάστηκε. Ο πατέρας του είναι σήμερα καθηλωμένος στο κρεβάτι και αντιμετωπίζει επεισόδια απώλειας μνήμης, περιστατικά που σύμφωνα με τον Σχίζα δείχνουν πως η άνοια «του έχει χτυπήσει την πόρτα».

Στο ίδιο πλαίσιο ο Στάθης Σχίζας μετέφερε την προσωπική εμπειρία της οικογένειας και τις αναμνήσεις από την πορεία της υγείας του πατέρα του: «Όταν μάθαμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα υγείας, ήταν λειτουργικότατος. Τότε ήταν 55 και σήμερα 76. Μπορεί και 15 χρόνια να ταλαιπωρείται. Στην αρχή το είχαμε πάρει λίγο αψήφιστα γιατί ήταν φυσιολογική η ζωή του. Κραυγαλέες αλλαγές δεν είχαμε δει. Μέρα με την μέρα το ζούσαμε και χωρίς να το καταλάβουμε φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Ο μοναδικός τρόπος που διαπιστώνουμε πώς ήταν και πώς είναι τώρα είναι όταν κοιτάμε φωτογραφίες. Είδα τεράστια διαφορά στην κατάσταση της υγείας του όταν επέστρεψα από το Survivor και τον ξαναείδα ύστερα από πέντε μήνες» είπε και περιέγραψε πώς η απουσία και η καθημερινή μεταβολή επηρέασαν την οικογενειακή αντίληψη της κατάστασης.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης συγκεκριμένα περιστατικά μνήμης και τις αντιδράσεις του πατέρα: «Άλλες φορές έχει προβλήματα μνήμης, άλλες φορές όχι. Μόνο εμένα αναγνωρίζει πάντα. Έχει τύχει να ρωτήσει την μάνα μου “Ποια είσαι εσύ;”. Μετά πάλι τη θυμάται. Νομίζω ότι η εξέλιξη αυτής της ασθένειας είναι η άνοια. Οπότε έχουμε χτυπήσει κάπως και αυτή την πόρτα».

Στην ίδια συνέντευξη ο Σχίζας μίλησε και για την προσωπική πλευρά της οικογένειας, αναφέροντας την μακροχρόνια σχέση των γονέων του: «Η αγάπη τους είναι αξιοθαύμαστη. Η μητέρα μου είναι 72 και από τα 14 της είναι μαζί με τον πατέρα μου, που όταν την γνώρισε ήταν 18. Μακάρι να μπορέσω κι εγώ να ζήσω κάποια στιγμή μια τέτοια αγάπη. Και να είναι αμοιβαία. Γιατί καμία φορά μπορεί να αγαπήσεις πάρα πολύ αλλά να είναι μονόπλευρο. Αυτό είναι κατάρα», δήλωσε.