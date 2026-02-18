Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1822 Ο πρόκριτος Ζαφειράκης Θεοδοσίου υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Νάουσα.

1936 Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, Θεμιστοκλής Σοφούλης, και ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παλλαϊκού Μετώπου, Στυλιανός Σκλάβαινας, υπογράφουν μυστικό σύμφωνο, με το οποίο το Παλλαϊκό Μέτωπο δεσμεύεται να υποστηρίξει τον Σοφούλη κατά την εκλογή προέδρου της Βουλής, ενώ οι Φιλελεύθεροι με τη σειρά τους να καταργήσουν το Ιδιώνυμο, την υπηρεσία κρατικής ασφαλείας, και να αμνηστεύσουν ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ (Σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα).

1947 Αποφασίζεται από την κυβέρνηση Μαξίμου η ίδρυση του στρατοπέδου πολιτικών κρατουμένων στη Μακρόνησο, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

1956 Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα: Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (Ε.Ρ.Ε.) του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αν και λαμβάνει 26.000 ψήφους λιγότερες από το συνασπισμό κομμάτων Δημοκρατική Ένωση, σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, λόγω του εκλογικού συστήματος (τριφασικό). Αυτές είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στις οποίες ψηφίζουν και οι Ελληνίδες.

1959 Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου)

1978 Μακελειό στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αιγύπτιοι κομάντος επεμβαίνουν χωρίς την άδεια των κυπριακών αρχών για να σώσουν 12 αιγύπτιους ομήρους, που κρατούν 2 άραβες τρομοκράτες σε ένα αεροπλάνο των Κυπριακών Αερογραμμών. Η Εθνική Φρουρά και η Αστυνομία σκοτώνουν 15 από τους κομάντος και καταστρέφουν το C-130 που τους μεταφέρει.

Γεννήσεις

1473 Μικολάι Κόπερνικ, Νικόλαος Κοπέρνικος η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, πολωνός αστρονόμος, που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. (Θαν. 24/5/1543)

1809 Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον Αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα «Ελλάς» από μία εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. (Θαν. 7/9/1827)

1954 Σόκρατες (Μπραζιλέιρο Σαμπάιο ντε Σούζα Βιέιρα ντε Ολιβέιρα), βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. (Θαν. 4/12/2011)

Θάνατοι

1880 Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, έλληνας ζωγράφος, που φιλοτέχνησε το θόλο του αμερικάνικου Καπιτωλίου. (Γεν. 26/7/1805)

1962 Γεώργιος Παπανικολάου, έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. (Γεν. 13/5/1883)

2016 Ουμπέρτο Έκο, ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός. (Γεν. 5/1/1932)