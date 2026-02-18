Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Συνιστάται υπομονή, επιμονή και σταθερότητα στον τρόπο που διευθετείτε τις υποθέσεις σας. Μια καλή επαγγελματική ευκαιρία αξίζει να την ψάξετε πιο πέρα.

ΤΑΥΡΟΣ

Να σταματήσετε να ασχολείστε με τις επιπτώσεις ανούσιων γεγονότων που καμία επιρροή δεν έχουν στην επαγγελματική και οικονομική σας καθημερινότητα και ασχοληθείτε με την ουσία των πραγμάτων.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Εντονη κοινωνικότητα και καλή διάθεση, σήμερα, θα σας φέρει κοντά σε φίλους και γνωστούς. Θα επικοινωνήσετε πολύ, θα ανταλλάξετε απόψεις, αλλά και ερωτικά μηνύματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι γνωριμίες θα είναι αρκετές και αρκετό θα είναι και το ενδιαφέρον που θα εισπράξετε από τους επίδοξους διεκδικητές της καρδιάς σας. Εσείς, όμως, παραμένετε αναποφάσιστοι.

ΛΕΩΝ

Εξοδα που δεν είχατε προϋπολογίσει εμφανίζονται και σας φέρνουν εκνευρισμό. Με έναν καλό επανασχεδιασμό, όμως, θα καταφέρετε να μην έχετε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ετοιμόλογοι, με ατράνταχτα επιχειρήματα, θα καταφέρετε να κλείσετε συμφωνίες αλλά και να εξελιχθείτε εσείς οι ίδιοι όπως το έχετε προσχεδιάσει εδώ και καιρό.

ΖΥΓΟΣ

Κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, μιας και έχετε κουραστεί από τις εξαρτώμενες σχέσεις εργασίας και δεν σας αρέσει καθόλου να σας ελέγχουν ως προς την απόδοσή σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι δημόσιες σχέσεις, η εκπαίδευση, μπορεί να αυξάνουν τις υποχρεώσεις σας, είναι όμως από τους πιο ευνοημένους τομείς. Οσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες θα αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό της δουλειάς σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αναλογιστείτε τι δεν κάνετε σωστά. Μην ανοίγετε επιπλέον υποχρεώσεις, αν δεν τελειώσετε με τις υπάρχουσες. Παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται να ξεμένετε από χρήμα και αυτό τον μήνα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η μεθοδικότητα θα είναι ο καταλύτης για να πετύχετε να καταξιωθείτε, αν βρίσκεστε σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας. Αν δεν έχετε αλλάξει δουλειά, το ίδιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα σας βγάλει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα ξεκαθαρίσετε τον ρόλο σας, τη θέση σας, σε όσους σας αμφισβητούν με τη συμπεριφορά τους και θα βάλετε μια τάξη στα πράγματα που με τις ίντριγκες είχαν αποσυντονιστεί.

ΙΧΘΥΕΣ

Αν καταφέρετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να δράσετε μεθοδικά και οργανωμένα, καμία δυσκολία δεν είναι ικανή να σας σταθεί εμπόδιο, ούτε να ματαιώσει τις εξελίξεις των υποθέσεών σας.