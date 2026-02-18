







Μεγάλος πρωταγωνιστής σ΄αυτόν τον πρώτο αγώνα των Play Off, ήταν ο Τσέχος Πάτρικ Σικ που πέτυχε δύο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών (60΄,63΄). Η ρεβάνς θα γίνει την προσεχή Τρίτη (24/2) στη «ΜπαϊΑρένα».

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε ακριβώς από το σημείο που είχε σταματήσει 30 μέρες πριν, στο ίδιο γήπεδο, εναντίον της ίδιας αντιπάλου. Όπως και στη League Phase, έτσι και απόψε, ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, με δύο ασύλληπτες αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο. Αμφότερες σε προσπάθεις του Σικ στο 16΄ και το 28΄, με τη δεύτερη να βρίσκει η μπάλα και στο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά (30΄) ο Ποκού έφυγε μόνος σε κλασικότατο τετ-α-τετ και πραγματοποίησε… θλιβερό τελείωμα, ίσως και λόγω του φόβου που είχε προκαλέσει στους αντιπάλους του ο Τζολάκης!

Σε αυτά, ο Ολυμπιακός είχε να αντιπαρατάξει ένα μακρινό σουτ του Μαρτίνς που εξουδετέρωσε δύσκολα ο Μπλάσβιτς στο 25΄ και ένα γκολ του Ελ Κααμπί στο 45΄ το οποίο ακυρώθηκε (VAR) γιατί η μπάλα βρήκε ελάχιστα στον εκτεθειμένο Ταρέμι.

Στο 53΄ από φάουλ του Μουζακίτη, ο Μπιανκόν με κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ στην πιο μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Όμως, ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ. Ο Ποκού έβγαλε τετ-α-τετ τον Σικ, ο οποίος αυτή τη φορά νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 0-1. Τρία λεπτά μετά (63΄) από κόρνερ του Γκριμάλντο ο Σικ σηκώθηκε πιο ψηλά απ΄όλους και με κεφαλιά έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του. Από το σημείο εκείνο το ματς «έσβησε». Ο Ολυμπιακός δεν έμοιαζε ικανός να βγάλει αντίδραση, οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν κάτι διαφορετικό, ενώ η Μπάγερ απλώς διατηρούσε τα κεκτημένα. Έτσι το τελευταίο ημίωρο του αγώνα δεν είχε ενδιαφέρουσες φάσεις και ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει ένα «θαύμα» σε έξι βράδια στο Λεβερκούζεν.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Ελ Κααμπί – Γκαρθία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (82΄ Μπρούνο), Πιρόλα (46΄λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε (82΄ Σιπινόνι), Μαρτίνς, Ποντένσε (64΄ Τσικίνιο), Ταρέμι (64΄ Αντρέ Λουϊς), Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Ταπσόμπα, Κουάνσα, Γκαρθία (87΄ Φερνάντεθ), Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (77΄ Τεριέ), Ποκού (77΄ Αρτούρ), Μάζα (64΄ Τίλμαν), Σικ (87΄ Κοφανέ).