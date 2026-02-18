Οι «πράσινοι» συνέτριψαν 101-71 τους Θεσσαλονικείς, κυριαρχώντας στο παρκέ από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση στην τετράδα, όπου αύριο (19/2, 20:00) θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή.

Το «τριφύλλι» κυριάρχησε σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και από την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, όταν έβαλε και την άμυνα στο… κόλπο, χάρισε στη διαφορά μη αναστρέψιμες τιμές, δίνοντας πρόωρο τέλος στη… σεμνή τελετή.

Η αναμέτρηση, που είχε περισσότερο προπονητικό χαρακτήρα, ήταν μία καλή ευκαιρία για να εγκλιματιστεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον περσινό MVP του φάιναλ φορ της Euroleague να τελειώνει τον αγώνα με 16 πόντους, 2 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο εξαιρετικός Ρισόν Χολμς με 21 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν (με 6 ασίστ), 10 ο Τσέντι Όσμαν και 10 ο Ντίνος Μήτογλου. Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Μπριν Ταϊρί με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71