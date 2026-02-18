Το «αφεντικό» της Meta απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι είχε παραπλανήσει το Κογκρέσο σχετικά με το σχεδιασμό των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 σε ακρόαση στο Κογκρέσο είπε ότι η εταιρεία δεν έθεσε στους συνεργάτες της τον στόχο της μεγιστοποίησης του χρόνου που περνούν στις εφαρμογές της.

Ο Μαρκ Λανιέρ, δικηγόρος μιας γυναίκας που κατηγορεί τη Meta ότι έβλαψε την ψυχική της υγεία όταν ήταν παιδί, έδειξε στους ενόρκους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 2014 και το 2015, στα οποία ο Ζούκερμπεργκ έθετε ως στόχο την αύξηση του χρόνου που περνούσαν οι χρήστες στην εφαρμογή κατά διψήφια ποσοστά. Ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι, ενώ η Meta είχε στο παρελθόν στόχους σχετικά με το χρόνο που περνούσαν οι χρήστες στην εφαρμογή, έκτοτε έχει αλλάξει την προσέγγισή της. «Αν προσπαθείτε να πείτε ότι η κατάθεσή μου δεν ήταν ακριβής, διαφωνώ έντονα με αυτό», είπε ο Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με το Reuters.

Η εμφάνιση αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Facebook κατέθεσε στο δικαστήριο σχετικά με την επίδραση του Instagram στην ψυχική υγεία των νέων χρηστών. Ενώ ο Ζούκερμπεργκ έχει καταθέσει στο παρελθόν για το θέμα αυτό ενώπιον του Κογκρέσου, τα διακυβεύματα είναι μεγαλύτερα στη δίκη με ενόρκους στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Η Meta ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση αν χάσει την υπόθεση, και η ετυμηγορία θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μακροχρόνια νομική υπεράσπιση της Big Tech έναντι ισχυρισμών για βλάβη των χρηστών.

Η αγωγή αυτή και άλλες παρόμοιες αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας αντίδρασης κατά των πλατφορμών κοινωνικών μέσων σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών. Η Αυστραλία έχει απαγορεύσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων σε χρήστες κάτω των 16 ετών, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, και η Ελλάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν παρόμοιους περιορισμούς. Στις ΗΠΑ, η Φλόριντα έχει απαγορεύσει στις εταιρείες να επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρήστες κάτω των 14 ετών. Οι εμπορικές ενώσεις του κλάδου της τεχνολογίας αμφισβητούν τον νόμο αυτό στα δικαστήρια.

Η υπόθεση αφορά μια γυναίκα από την Καλιφόρνια που άρχισε να χρησιμοποιεί το Instagram της Meta και το YouTube της Google όταν ήταν παιδί. Ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες επεδίωξαν να αποκομίσουν κέρδη εθίζοντας τα παιδιά στις υπηρεσίες τους, παρόλο που γνώριζαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούσαν να βλάψουν την ψυχική τους υγεία. Ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές ενέτειναν την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και επιδιώκει να καταστήσει τις εταιρείες υπεύθυνες.

Η Meta και η Google έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και έχουν επισημάνει τις προσπάθειές τους να προσθέσουν λειτουργίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών. Η Meta έχει συχνά επισημάνει μια διαπίστωση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών ότι η έρευνα δεν δείχνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν την ψυχική υγεία των παιδιών.

Η αγωγή αποτελεί δοκιμαστικό παράδειγμα για παρόμοιες αξιώσεις σε μια ευρύτερη ομάδα υποθέσεων κατά της Meta, της Alphabet, της Google, της Snap και της TikTok. Οικογένειες, σχολικές περιφέρειες και πολιτείες έχουν καταθέσει χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι τροφοδοτούν μια κρίση ψυχικής υγείας των νέων.

Με την πάροδο των ετών, ερευνητικές αναφορές έχουν αποκαλύψει εσωτερικά έγγραφα της Meta που δείχνουν ότι η εταιρεία ήταν ενήμερη για τον πιθανό κίνδυνο. Ερευνητές της Meta διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που αναφέρουν ότι το Instagram τους έκανε να αισθάνονται τακτικά άσχημα για το σώμα τους έβλεπαν σημαντικά περισσότερο «περιεχόμενο σχετικό με διατροφικές διαταραχές» από όσους δεν το έκαναν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον Οκτώβριο.

Ο Άνταμ Μοσέρι, επικεφαλής του Instagram, κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν γνώριζε μια πρόσφατη μελέτη της Meta που δεν έδειχνε καμία σχέση μεταξύ της γονικής εποπτείας και της προσοχής των εφήβων στη χρήση των κοινωνικών μέσων. Οι έφηβοι με δύσκολες συνθήκες ζωής δήλωναν συχνότερα ότι χρησιμοποιούσαν το Instagram από συνήθεια ή ακούσια, σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάστηκε στη δίκη. Ο δικηγόρος της Meta είπε στους ενόρκους στη δίκη ότι τα ιατρικά αρχεία της γυναίκας δείχνουν ότι τα προβλήματά της προέρχονται από μια ταραχώδη παιδική ηλικία και ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν για αυτήν ένα δημιουργικό μέσο έκφρασης.