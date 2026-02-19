«Υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή κι έτσι οι ανατιμήσεις κυρίως στα οστρακοειδή είναι αναπόφευκτες και φτάνουν έως και το 20%. Μάλιστα, στα θαλασσινά… πολυτελείας, όπως ο αστακός και οι καραβίδες, οι αυξήσεις αγγίζουν ακόμα και το 30%», αναφέρει στον «Ε.Τ.» ιδιοκτήτης ιχθυοπωλείου στο Περιστέρι.

Ωστόσο, επιλογές υπάρχουν για όλα τα βαλάντια, καθώς για τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να διαθέσουν μεγάλα ποσά μπορούν να αγοράσουν κατεψυγμένα είδη ή να επισκεφθούν την Κεντρική Ιχθυαγορά της Βαρβακείου, όπου οι τιμές είναι σαφώς χαμηλότερες.

Στα ιχθυοπωλεία, πάντως, το νωπό ελληνικό χταπόδι και τα καλαμάρια πωλούνται από 24 έως 26 ευρώ το κιλό, ενώ πέρυσι ήταν στα 22-24 ευρώ. Ωστόσο, στην Κεντρική Ιχθυαγορά η τιμή τους ξεκινά από τα 15-16 ευρώ. Στα θράψαλα οι τιμές είναι ανάλογες με το μέγεθός τους κι έτσι τα μεγάλα κοστίζουν 16-17 ευρώ το κιλό, από 13-14 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, και τα μικρά από 8 έως 9 ευρώ, έναντι 7 ευρώ το κιλό το 2024.

Σταθερές παραμένουν οι τιμές στις μεγάλες γαρίδες, στα 19 ευρώ το κιλό, όμως οι καταναλωτές μπορούν να τις αγοράσουν από την Κεντρική Ιχθυαγορά από 12 ευρώ το κιλό. Μικρές ανατιμήσεις εμφανίζουν και τα μύδια στα 8-9 ευρώ το κιλό, από 7 ευρώ έναν χρόνο πριν, όταν στη Βαρβάκειο ξεκινούν από τα 5,99 ευρώ.

Ακριβότερα έως και 35% διατίθενται στα ιχθυοπωλεία τα οστρακοειδή, με τα στρείδια να εκτοξεύονται στα 22 ευρώ το κιλό, από 16 ευρώ το 2025, ενώ τα κυδώνια και οι γυαλιστερές αγγίζουν και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 30 ευρώ το κιλό.

Πάντως, χαμηλότερες τιμές μπορούν να εξασφαλίσουν οι καταναλωτές αγοράζοντας κατεψυγμένα θαλασσινά, ακόμα και από την Κεντρική Ιχθυαγορά, ωστόσο η ποιότητά τους δεν συγκρίνεται με τα φρέσκα.

Φθηνότερα μπορούν να αγοράσουν τα σαρακοστιανά για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας τα νοικοκυριά και στα σούπερ μάρκετ. Στις μεγάλες αλυσίδες, τα κατεψυγμένα χταπόδια ξεκινούν από τα 15,50 ευρώ το κιλό, τα καλαμάρια από 11,40 ευρώ και οι γαρίδες από τα 15 ευρώ το κιλό. Στα φρέσκα θαλασσινά, οι τιμές είναι μεν χαμηλότερες, αλλά μόλις κατά 1-2 ευρώ συγκριτικά με τα ιχθυοπωλεία.

10% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΓΑΝΑ

Αυξημένες κατά περίπου 10% σε σχέση με το 2025 θα είναι και η τιμή της λαγάνας στην Αθήνα, αγγίζοντας τα 3,3-3,8 ευρώ το κιλό, από 3-3,5 ευρώ πέρυσι, εξέλιξη που οι αρτοποιοί αποδίδουν στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, οι πιο…εξεζητημένες λαγάνες με ελιά ή λιαστή ντομάτα αναμένεται να σκαρφαλώσουν στα 4-5 ευρώ.

ΟΠΩΣ ΠΕΡΣΙ Ο ΧΑΛΒΑΣ

Στα περυσινά επίπεδα διατίθεται και ο φρέσκος χαλβάς. Ο απλός χαλβάς με γεύση βανίλια κοστίζει περίπου 12 ευρώ το κιλό, ενώ οι γεμιστοί με σοκολάτα ή ξηρούς καρπούς είναι λίγο ακριβότεροι, στα 15 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, στα σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές μπορούν να βρουν συσκευασμένο χαλβά με την τιμή του να ξεκινά ακόμα και από τα 5,75 ευρώ το κιλό.

ΤΙΜΕΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΣΕ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (σε €) 2025 ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (σε €) 2026 Χταπόδι 22-24 24-26 Καλαμάρι 22-24 24-26 Θράψαλα (μεγάλα) 13-14 16-17 Θράψαλα (μικρά) 7 8-9 Γαρίδες (μεγάλες) 19 19 Μύδια 7 8-9 Στρείδια 16 22 Κυδώνια, γυαλιστερές 25-26 30

ΛΑΓΑΝΑ

2025:3-3,5€

2026: 3,3-3,8€