Όπως ανακοίνωσε χθες η ΑΑΔΕ, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, τα αποτελέσματα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Monitoring – Area Monitoring System, AMS), τα οποία αφορούν στην επιλεξιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους παραγωγούς και έχουν εύρημα με τον κωδικό 80100 (YELLOW – κίτρινο).

Ο μηχανισμός

Το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων είναι ένας μηχανισμός ελέγχου που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγοριθμική ανάλυση εικόνων, με στόχο τη διασταύρωση της δηλωθείσας κάλυψης/χρήσης γης με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Όταν, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα, απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση από τον δικαιούχο.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην καρτέλα Monitoring > Αναζήτηση Αποτελεσμάτων. Στη στήλη «Αποτελέσματα» εμφανίζεται η αιτία για κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο δεν επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα.

Αιτίες

Ειδικότερα η αιτία δέσμευσης για τα αγροτεμάχια που χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» αφορούν σε:

μη ανίχνευση/εντοπισμό των προβλεπόμενων κριτηρίων γεωργικής επιλεξιμότητας για τη δηλωθείσα κάλυψη γης, χρήσης γης ή καλλιέργειας με βάση τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα

διαπίστωση, μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, στοιχείων που παραπέμπουν σε εγκαταλελειμμένη έκταση και απουσία γεωργικής δραστηριότητας

ετερογένεια ή λανθασμένη σχεδίαση του αγροτεμαχίου

μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας (μη άροση ή μη κοπή, όπου απαιτείται)

εντοπισμό ή ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων σε τμήμα ή στο σύνολο του αγροτεμαχίου (π.χ. μόνιμες κατασκευές, γυμνό έδαφος χωρίς φυτοκάλυψη)

μη ανίχνευση/εντοπισμό της δηλωθείσας χρήσης γης κατά την αξιολόγηση φωτογραφιών με γεωσήμανση που έχουν ήδη υποβληθεί.

Διαδικασία

Για τα εν λόγω αγροτεμάχια δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να διορθώσει την αίτησή του και να αξιολογηθεί εκ νέου.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπληρωματική τεκμηρίωση, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν φωτογραφίες με γεωσήμανση (geotagged photos). Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στοιχεία γεωγραφικής θέσης (GPS), καθώς και ημερομηνία και ώρα λήψης, και συνιστούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης του αγροτεμαχίου.

Η λήψη και αποστολή των φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής AGRISNAP-GR. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είχαν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους, απαιτείται αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση πριν από τη χρήση αυτής.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να μεταβαίνουν εντός των ορίων του αγροτεμαχίου, να πραγματοποιούν «Ενημέρωση Τοποθεσίας» πριν από κάθε λήψη και να αποστείλουν τουλάχιστον δύο ευκρινείς φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Για αγροτεμάχια με εύρημα «ετερογένεια» δεν είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προηγουμένως τροποποίηση της αίτησης. Για τη δυνατότητα υποβολής διορθώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ (Δελτίο Τύπου 09/02/2026 – Ενιαία αίτηση ενίσχυσης: Διορθώσεις 2024 και 2025).

Σε αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως κοφτολίβαδα ή αγρανάπαυση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνδυαστικός έλεγχος των υποβληθεισών φωτογραφιών με δορυφορικές εικόνες του 2025 προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της προβλεπόμενης άροσης ή κοπής.