Ο συγκεκριμένος νόμος καθορίζει σταθερούς κανόνες για το πότε καταβάλλονται οι συντάξεις κάθε μήνα, με διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

Σύμφωνα με το άρθρο 34:

Για τους μισθωτούς, οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή γίνεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Μαζί κύριες και επικουρικές

Σε μόνιμη βάση πλέον, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημέρα με τις κύριες, γεγονός που ισχύει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026.

Αναλυτικά οι πληρωμές

Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2026 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, καθώς και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 1/1/2017 μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες και ΜΜΕ.

Τι αλλάζει λόγω Καθαράς Δευτέρας

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Για τους μη μισθωτούς, υπάρχει πιθανότητα μετακίνησης της ημερομηνίας λόγω της αργίας.

Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη προτελευταία εργάσιμη ημέρα.

Πληρωμή συντάξεων Μαρτίου 2026

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι συντάξεις Μαρτίου 2026 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Φεβρουαρίου 2026 και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει στην ίδια ημερομηνία αντίστοιχα

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Μαρτίου 2026 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαρτίου 2026 την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.

Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω Καθαράς Δευτέρας, θα δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.