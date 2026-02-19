Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, δεν αποκλείεται να κάνει την εμφάνισή του ο σχηματισμός της «Γραμμής λαίλαπας», που θα σαρώσει Θράκη και ανατολική Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από το βράδυ της Παρασκευής ως και το Σάββατο τα ξημερώματα.

Η ανάρτηση Καλλιάνου:

Πιθανός σχηματισμός συνεχούς η σπασμένης «Squall Line» (Γραμμής Λαίλαπας) το βράδυ της Παρασκευής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση που θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο προς το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά), τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην εκ νέου επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή και το Σάββατο.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Αίτιο της μεταβολής αυτής θα αποτελέσει η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο προς τον ελλαδικό χώρο. Το σύστημα αυτό, πλούσιο σε υγρασία και δυναμική αστάθεια, αναμένεται την Κυριακή να μετατοπιστεί προς τις περιοχές της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της ανατολικής του πορείας θα ενεργοποιήσει και εκτεταμένες νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης (Cumulonimbus-3, Cumulonimbus-9, Tower Cumulus), ικανές να δώσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής στα Βόρεια και Βορειοδυτικά τμήματα -κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου- και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι βροχές και οι καταιγίδες αυτές, καθώς θα εκδηλωθούν και σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές (Ανατολική Στερεά – Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος), θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ SQUALL LINE (ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ)

Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού γραμμής λαίλαπας (Squall Line) κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής. Η γραμμή λαίλαπας αποτελεί μορφή νεφικού συστήματος κατακόρυφης ανάπτυξης και συνίσταται σε μία γραμμική ή ζωνική διάταξη οργανωμένων καταιγίδων. Στα μετεωρολογικά ραντάρ φαίνονται ως ζώνες υψηλής ανακλαστικότητας, λόγω της έντασης των υετικών φαινομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον επιβεβαιωθεί η δυναμική σύγκλιση των μαζών αέρα (υπάρχει μικρή πιθανότητα και μη-σχηματισμού Scuall Line), η πιθανή γραμμή λαίλαπας ενδέχεται να εκτείνεται από τη Θράκη ή το βορειοανατολικό Αιγαίο, να διέρχεται από τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική και να συνεχίζει προς την ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Η κίνησή της εκτιμάται ότι θα είναι από τα Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά.

BROKEN ή CONTINUOUS SQUALL LINE;

Το μήκος ενός τέτοιου σχηματισμού μπορεί να φτάσει από 100 χιλιόμετρα έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος ζωής του είναι συνήθως από λίγες ώρες έως και σχεδόν μισή μέρα. Συνοδεύεται αρκετές φορές από ριπαίους ανέμους που μπορούν τοπικά να αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ, σχετική έως και απότομη πτώση θερμοκρασίας, έντονες βροχοπτώσεις ή και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Η διάταξη μπορεί να είναι συμπαγής (Continuous Squall Line) ή και σπασμένη (Broken Squall Line). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο το πρωί, τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανιστούν σε πιο σπασμένη μορφή και ως συμπαγείς και συνεχόμενες – εκτεταμένες νεφικές μάζες.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΥΤΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Αποτελεί έναν μετεωρολογικό μηχανισμό που έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη στη χώρα μας και εντάσσεται στα συνήθη φαινόμενα της ψυχρής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση και ο πραγματικός του αντίκτυπος εξαρτώνται από τη δυναμική του συστήματος και τη γεωγραφική του ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά θα αποσαφηνιστούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα όσο μειώνεται ο χρονικός ορίζοντας της πρόγνωσης και ενισχύεται η επιβεβαίωση της παρατήρησης (Nowcasting).

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει σχετικά άστατος κυρίως στα Κεντρικά και Νότια τμήματα (τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης), ενώ από την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Καθαρά Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά μέση τιμή τους 16-18°C. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο.

ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Τέλος, οφείλω να διατηρήσω μια επιστημονική επιφύλαξη, διότι η ακριβής οργάνωση και δομή μιας πιθανής γραμμής λαίλαπας εξαρτάται από λεπτές ατμοσφαιρικές παραμέτρους που αποσαφηνίζονται μόλις λίγες ώρες πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Εάν τελικά επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της -έστω και σε σπασμένη μορφή και όχι ως πλήρως συμπαγής γραμμή- κατά το διάστημα από το απόγευμα της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, θα πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ γνώριμο για τον Ελλαδικό χώρο».

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη (19/2)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, αρχικά σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 12 με13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6, στο νότιο Ιόνιο 7 με 8 και στα νότια παράκτια της Πελοποννήσου 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8, και στη νότια Πελοπόννησο 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 7 με 8 και στην Κρήτη τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, τοπικά 8 και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.